„Ehrenamt andersherum“: Stralsunder Initiative für Nachbarschaftspreis nominiert

Stralsund

Die Initiative „ Ehrenamt mal andersherum“ des Kreisdiakonischen Werks Stralsund (KDW) und der Stralsunder Luther-Auferstehungsgemeinde ist von der Berliner Stiftung der Internetplattform nebenan.de für den Deutschen Nachbarschaftspreis nominiert worden. Insgesamt seien mehr als 900 Bewerbungen eingegangen, von denen 107 Projekte nominiert wurden, teilt die Stiftung mit. Mit dem Preis werden Initiativen ausgezeichnet, die sich für ein gutes nachbarschaftliches Miteinander engagieren. Er ist mit insgesamt rund 58 000 Euro dotiert.

Ehrenamtliches Netzwerk gegründet

Bereits kurz nach dem Ausbruch der Pandemie haben Einwanderer in Stralsund ein ehrenamtliches Netzwerk gegründet, das in Corona-Zeiten Hilfsprojekte organisiert und umsetzt. Unter anderem haben zehn Männer die letzte historische Windmühle der Hansestadt, die Mahnkesche Mühle im Zoo, wieder auf Vordermann gebracht. Im Zuge der Arbeit bot die Volkshochschule den Helfern einen zusätzlichen Deutschkurs. „Wir möchten Deutschland und Stralsund Danke sagen“, begründete der Agraringenieur Taher Sayadi sein und das Engagement seiner Landsleute. Mittlerweile beteiligen sich rund 80 Menschen, von denen die meisten aus Syrien stammen, an der Initiative.

Initiative ein zweites Mal nominiert

Die Landesjurys wählen aus den Nominierten für jedes Bundesland den Landessieger, der am 22. September bekanntgegeben wird. Aus den 16 Landessiegern kürt die Bundesjury anschließend drei Bundessieger. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Landessieger startet die Abstimmung zum Publikumspreis „Coronahilfe“. Für diesen Sonderpreis wurde die Stralsunder Initiative „ Ehrenamt mal andersherum“ ebenfalls nominiert. Die Auszeichnung findet am 10. November im Rahmen einer Online-Verleihung statt. Der Deutsche Nachbarschaftspreis wird seit 2017 jährlich verliehen.

Von Kai Lachmann und epd