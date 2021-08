Stralsund

Die ersten Karten zum Dank des ehrenamtlichen Engagements sind in Stralsund ausgegeben worden. Acht Personen haben die neue Ehrenamtskarte erhalten. „Ehrenamtliche Arbeit braucht Anerkennung und Wertschätzung - in Wort und vor allem Tat. Darum sind wir mit unserem Stralsunder Zoo, der Musikschule und der Stadtbibliothek überzeugte Partner der Ehrenamtskarte MV“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow anlässlich der Übergabe der ersten Karten an Ehrenamtliche der Hansestadt und aus der Region.

Dazu zählen Eva Oelke, Jorinde Gustavs, Andreas Wendland, Anita Witt und Philipp Schlenker, die sich ehrenamtlich beim Kreisdiakonischen Werk Stralsund engagieren. Auch Tino Dell - ehrenamtlich tätig beim Sportverein Prohner Wiek e.V. – und Eckerhard Stange können sich über die Ehrenamtskarte freuen. Stange bringt sich ehrenamtlich beim Bike- and Boardsports MV e.V. ein. Claudia Skupien, die beim THW Ortsverband Stralsund mit hilft, gehört auch zu denjenigen, die eine Würdigung erhalten.

Diese Vergünstigungen erhalten die Ehrenamtlichen

Anlässlich der Kartenübergabe an die acht Ehrenamtlichen trafen sich Stralsunds Oberbürgermeister, die städtischen Einrichtungsleiterinnen und Einrichtungsleiter und Vertreterinnen und Vertreter der „MitMachZentrale“ Vorpommern-Rügen im Stralsunder Zoo. Für die Ehrenamtlichen gibt es nun einige Vergünstigungen.

Für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte MV ist die Jahreskarte für die Stadtbibliothek beispielsweise entgeltfrei und sie erhalten freien Eintritt in den Stralsunder Zoo sowie bei Veranstaltungen der Musikschule. Die landesweite Ehrenamtskarte MV wurde 2020 erfolgreich eingeführt und ist ein Dankeschön an alle Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren und somit einen großen Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft leisten.

„Gerne mehr Partner“

Corinna Gregull von der „MitMachZentrale“ wünscht sich auch noch mehr Partner in Stralsund und im Landkreis Vorpommern-Rügen, die Vergünstigungen gewähren: „Ohne Ehrenamt würden sehr viele Dinge nicht funktionieren, die Arbeit sollte mehr honoriert werden.“

Von sp