Eier-Attacke auf Stralsunder SPD-Büro – Staatsschutz ermittelt

Das Stralsunder Wahlkreisbüro der beiden SPD-Landtagsabgeordneten Thomas Würdisch und Beatrix Hegenkötter ist mit Eiern beworfen worden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Vorfall wurde am Sonnabendmorgen entdeckt. Würdisch erstattete Anzeige und gab die Reinigung in Auftrag. Sachschaden entstand am Gebäude am Olof-Palme-Platz nicht.

Wer könnte das SPD-Büro angegriffen haben und warum ausgerechnet jetzt? Thomas Würdisch vermutet, dass dies auf die aktuelle Lage und die jüngsten Corona-Beschlüsse zurückzuführen sein könnte. „Womöglich hängt es auch mit der Wahl der Ministerpräsidentin und der Vereidigung des Kabinetts in dieser Woche zusammen.“ Er könne nicht nachvollziehen, warum unzufriedene Personen zu solchen Mitteln greifen. „Wenn jemand anderer Meinung ist, kann man doch darüber reden“, zeigt er sich gesprächsbereit und verweist auf die Kontaktmöglichkeiten zu den SPD-Abgeordneten.

Attacken auf die Büros von Grünen, AfD und Angela Merkel

Es ist nicht das erste Mal, dass ein SPD-Büro in Stralsund angegriffen wurde. Der Landtagsabgeordnete berichtet von früheren Attacken, etwa einem Schweinekopf vor der Tür oder Antifa-Aufklebern. Zudem war das Wahlkreisbüro von Angela Merkel in der Ossenreyerstraße immer wieder Attacken ausgesetzt. Auch dort wurde ein Schweinekopf vor der Tür abgelegt, ebenso schwarze Holzkreuze und Grabkerzen. 2019 ist das Stralsunder Büro der AfD mit Schriftzügen besprüht worden. Im selben Jahr hinterließ die rechtsextreme Identitäre Bewegung Botschaften vor mehreren Parteibüros in Stralsund, unter anderem bei Grünen und SPD.

Die Polizei prüft aufgrund der aktuellen Anzeige, ob auch weitere Büros von Politikern Ziel von Eier-Attacken wurden. Dies war ersten Erkenntnissen nach nicht der Fall. Da ein politisches Motiv wahrscheinlich ist, ermittelt nun der Staatsschutz. Wer Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 03831 / 28 90 624 oder www.polizei.mvnet.de.

Von Kai Lachmann