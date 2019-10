Groß Mohrdorf

25 000 Kraniche haben in den vergangenen Wochen den Flug aus Skandinavien in die Rastregion Darß-Zingster Boddenkette angetreten. Wer diese beeindruckenden Tiere erforschen und schützen will, muss selbst mobil sein, denn die Zugvögel legen auf ihren Reisen aus Afrika und Südeuropa jedes Jahr hunderte K...