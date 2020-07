Ein „Gelber Engel“ auf Rügen: So arbeiten die Pannenhelfer des ADAC in MV

Lobbe/Glowe

Schwarz-graue Regenwolken ballen sich an diesem Mittwochmorgen über der Rügenbrücke zusammen. Strandwetter – Fehlanzeige. Eine wachsende Zahl von Fahrzeugen rollt von Deutschlands größter Insel in Richtung Festland. Es wird eng auf den Straßen des Eilandes. Stefan Roedszus bereitet sich auf dem Campingplatz „Dat Stranddörp“ in Lobbe auf der Halbinsel Mönchgut auf einen arbeitsreichen Tag vor.

„Bei diesem Wetter sind auch viele Urlauber unterwegs. Die Fahrzeuge wurden oft mehrere Tage nicht bewegt. Da sind zahlreiche Ausfälle keine Seltenheit.“ Der 54-Jährige schaut aus seinem Campingwagen auf die heranziehende Regenfront. Für den Mann in der leuchtend gelben Montur – einen von insgesamt 28 ADAC-Straßenwachtfahrern im Nordosten – ist sie aber kein Grund, Trübsal zu blasen.

Bis zu 300 Kilometer täglich

„Es gibt kein Schietwetter. Wer liegen bleibt, muss darauf vertrauen können, dass wir zur Stelle sind“, erklärt der Insulaner auf Zeit. Zehn Monate im Jahr ist der gebürtige Schweriner im Umkreis der Landeshauptstadt unterwegs. Den Sommer aber verbringt er mit seinem Einsatzfahrzeug in Lobbe auf Rügen. Seit acht Jahren geht das so. Bis zu 300 Kilometer legt der gelernte Kfz-Schlosser hier täglich zurück.

Roedszus hat gegen 8.30 Uhr gerade sein Frühstück beendet und das Lunchpaket fertig, da blinkt zum ersten Mal sein kleiner Laptop auf. Ein Opel-Besitzer in Glowe ist durch das Aufleuchten einer Motorcheck-Leuchte verunsichert. Er fürchtet einen Motorschaden. Der mit Ersatzteilen, Diagnosegerät und Werkzeugen bis unters Dach beladene Ford S-Max startet.

48 Kilometer in den Inselnorden

Zügig geht es Richtung Sellin und Baabe. Hier stockt der Verkehr. Der ADAC-Mann kennt jeden Schleichweg auf der Insel. Nützt ihm aber heute nichts. Es ist die einzige Straße, die ihn in den Inselnorden führt. Über Binz, Prora, Sagard geht es zum 48 Kilometer entfernten Ziel auf der Halbinsel Jasmund.

Nach fast einer Stunde ist es geschafft. In Glowe freut sich Gerd Rosenkranz über den Retter in der Not. Der Berliner, der mit Ehefrau Sylvia und zwei Enkeln hier Ferien macht, ist in Sorge. „Die Motorcheck-Leuchte meines sechs Jahre alten Opel Meriva signalisiert einen Fehler“, erklärt der Urlauber. Roedszus schließt den Diagnosestecker an das Testgerät an.

Zurück nach Alt Reddevitz

Wenig später hat er den Fehler ausgelesen und gelöscht. „Die Ursache könnte ein zu mageres Benzin-Luft-Gemisch gewesen sein“, so der Pannenhelfer. Sollte der Fehler noch einmal auftreten, empfiehlt er dem Urlauber den Besuch der heimischen Werkstatt. Kaum hat sich der Berliner bedankt, kommt eine neue Meldung rein. In Alt Reddevitz gibt die Start-Stopp-Batterie bei einem Mazda CX 5 keinen Piep mehr von sich.

Gut 50 Kilometer zurück in den äußersten Südosten Rügens. Pannen lassen sich nicht planen. Obwohl sie „Gelbe Engel“ genannt werden, können die Kfz-Profis nicht fliegen. Auch wenn sich Roedszus dies angesichts der vielen Baustellen und der Blechlawine in der Hochsaison manchmal wünscht. Seit dem 13. Juli unterstützt ihn für einige Tage zusätzlich ein Kollege in Sassnitz. Außerdem sind ständig zwei Pannenhelfer im Auftrag des Mobilitätsclubs auf dem Eiland unterwegs.

Autobatterie ist am Ende

Der Magdeburger Ditmar Nitsche steht schon einige hundert Meter vor seinem Bungalow in Alt Reddevitz, um Roedszus den verschlungenen Pfad zu seinem Mazda zu zeigen. Der mittlerweile 30 Jahre für den ADAC arbeitende Profi entdeckt beim Inspizieren des Motorraums sofort Spuren ausgetretener Batteriesäure. Er misst die Leistungsfähigkeit der sechs Jahre alten Start-Stopp-Batterie. Sein Urteil: „Diese hat ausgedient.“

Die Starthilfe klappt trotzdem. Leider findet sich kein 80-Ampere-Modell unter den Ersatz-Batterien des Einsatzwagens. Sofort vermittelt der Gelbe Engel dem Urlauber aus Sachsen-Anhalt eine Fach-Werkstatt, um Ersatz bestellen zu lassen. „Die Zündung des Fahrzeugs jetzt nicht ausschalten, sondern den Motor laufen lassen. Bis Bergen schaffen Sie es dann locker!“

Rasper ist stolz auf erfahrene Truppe

In 85 Prozent der Fälle sind die Pannenhelfer im Norden im Jahresdurchschnitt erfolgreich. Andy Rasper (43), der als ADAC-Bereichsleiter für MV und Schleswig-Holstein Verantwortung trägt, ist auf seine Truppe im Nordosten besonders stolz. „Die Männer sind sehr erfahren, können improvisieren und haben das Schrauben bei Trabant, Wartburg und Moskwitsch von der Pike auf gelernt“, lobt der Kfz-Meister. Stefan Roedszus sei für ihn ein Mitarbeiter, der „kaum zu ersetzen ist und ein Paradebeispiel für Flexibilität“.

Der hat gerade bei der Mittagspause auf der Terrasse des „Strandhus“ in Lobbe Platz genommen, da wird er von einem Paar angesprochen. Dessen Fahrzeug hat Startprobleme. Der Mecklenburger hört zu, gibt Tipps und verspricht, im Notfall vorbeizuschauen. Denn aktuelle Aufträge drängen. Es geht wie am Fließband.

Die Schicht dauert länger

Da wartet ein Renaultbesitzer, dessen Auto eine schadhafte Wasserpumpe hat. Ein Peugeot ist mit defekter Zündspule liegen geblieben und weitere Urlauber sind von schwachen Batterien genervt. Am Abend dann hat ein Feriengast seinen Fahrzeugschlüssel im Kofferraum vergessen. Die Schicht dauert länger. Zehn Aufträge stehen am Abend bei Roedszus auf dem Zettel.

Defekte Batterien auf Mängel-Hitliste vorn Gut 70 000 mal waren die 28 ADAC-Straßenwachtfahrer und ihre Helfer, die im Auftrag des Autoclubs landesweit unterwegs sind, im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Zum Vergleich: 2018 waren es 75 547 Hilfeleistungen. Der Grund für den Rückgang war der milde Winter. Deutschlandweit waren 2019 immerhin 1737 Gelbe Engel unterwegs, die mehr als 3,9 Millionen mal gestrandeten Autofahrern halfen. Auf der Mängel-Hitliste rangieren nach wie vor defekte Batterien an erster Stelle. Auf Platz zwei folgen Schäden an Motor und Motorsteuerung, also Elektronikprobleme. Verschlissene Reifen, schadhafte Auspuffanlagen, defekte Kühlsysteme und Fahrzeugöffnungen rangieren dahinter. Der Fahrzeugbestand im Nordostenwird zunehmend älter. Lag das Durchschnittsalter 2009 noch bei 8,6 Jahren, so sind es aktuell bereits 9,8 Jahre. An Spitzentagen werden die 28 „Gelben Engel“ und ihre Helfer in MV zu gut 300 Einsätzen gerufen.

Insgesamt zu 94 Einsätzen werden die ADAC-Männer an diesem Tag landesweit gerufen. 107 Panneneinsätze fahren zudem die Vertragspartner des Autoclubs. Mit einer Erfolgsquote von gut 81 Prozent verfehlen die Helfer ihren Schnitt knapp.

Durch Corona vielleicht auch im September hier

Etwa 200 Kilometer quer über die Insel liegen hinter dem Wahl-Rüganer. Trotzdem liebt er die Insel, die langen Spaziergänge an einsamen Stränden. Wenn möglich, mit seiner Partnerin Daniela Schüler (48). Doch oft sehen sich die beiden über Wochen hinweg kaum. Arbeitet die gebürtige Güstrowerin doch als Krankenschwester in Hamburg. „Sie ist ständig für ihre Patienten da. Krankenschwestern sind schon etwas Besonderes“, erzählt der äußerlich ruhig wirkende Mecklenburger.

Seine Frau habe das ‚Helfersyndrom‘. Nicht zuletzt deshalb passten sie so gut zusammen. Da durch die Corona-Pandemie auch ein Urlauberansturm im September zu erwarten sei, richtet sich der Fachmann übrigens schon mal auf eine Verlängerung seines Rügen-Gastspiels ein.

Von Volker Penne