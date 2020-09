Ein Geschichtenteppich entsteht aus den Erzählungen von Stralsunder Kindern

Stralsund

Für Andrea Karimé ist es ein weiter Weg bis nach Stralsund. Die mit dem Kinderbuchpreis Nordrhein-Westfalens ausgezeichnete Autorin kommt am Mittwoch eigens aus Köln zu einer besonderen Veranstaltung in den Kinder- und Jugendtreff der Thomas-Kantzow-Straße in Knieper West III.

Aufgewachsen mit dem Klang vieler Sprachen

Christa Budde, Leiterin des Stadtteilzentrums Knieper West, freut sich, dass es gelungen ist, Andrea Karimé zu dieser Geschichtenwerkstatt im Rahmen der Stralsunder Interkulturellen Woche gewinnen zu können. „Ich bin froh, dass Andrea Karimé unserer Einladung folgen kann. Aufgrund von Corona haben viele Autoren und Autorinnen alle Veranstaltungen und Reisen abgesagt.“

Andrea Karimé sagt von sich selbst, dass sie mit dem Klang vieler Sprachen groß wurde, wuchs sie doch in Kassel zwischen deutscher und libanesischer Sprache und Kultur auf. Sie vielen Jahren lebt sie als freie Kinderbuchautorin, Dichterin und Geschichtenerzählerin am Rhein. „Ein weiter Weg nach Stralsund“, sagt sie. „Aber ich freue mich wirklich, mal ein Projekt in Stralsund anbieten zu können.“

Neugierig auf die Autorin

Wie Christa Budde berichtet, ist keine Lesung im herkömmlichen Sinne geplant, sondern ein Workshop, in dem gelesen wird, Geschichten erzählt werden und gebastelt wird – eben eine Geschichtenwerkstatt. Ihre Hoffnung: „Kinder, die oft von sich aus nicht lesen, mit dieser Form der Veranstaltung zu packen. Andrea Karimé benutzt dazu einen Geschichtenteppich. Gemeinsam werden dann neue Geschichten darin eingewoben, da die Kinder aktiv am Erzählvorgang beteiligt werden. „Mit etwas Glück entsteht so an diesem Nachmittag eine neue Geschichte“, sagt Christa Budde, die selbst sehr neugierig auf die Autorin ist.

Viele Angebote für Kinder und Jugendliche

Träger des Stadtteilzentrums in Knieper West ist die Stralsunder Innovation Consult SIC. Neben dem freien Spiel bietet der Kinder- und Jugendtreff unter anderem verschiedene Workshops an. Großen Zulauf hat das Sportangebot, das gemeinsam mit dem Verein Sport live in der Rosa-Luxemburg-Turnhalle angeboten wird. „Gerne angenommen wird auch unser Nachhilfeangebot, das wir während der Corona-Krise für die Mädchen und Jungen verstärkt anbieten“, sagt Christa Budde.

Diese Veranstaltung wird vom Integrationsfonds der Stadt sowie der Ehrenamtsstiftung gefördert. Der Eintritt ist frei. Sie findet am 30. September um 15 Uhr im Kinder- und Jugendtreff, Thomas-Kantzow-Straße 6, statt.

Von Jörg Mattern