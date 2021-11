Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt das Projekt Kinder- und Jugendcampus, das in Knieper West neue Chancen für kindgerechte Pädagogik eröffnen will.

So könnte der neue Campus nach den Entwürfen von MRSCHMIDT Architekten aussehen. Die Berliner Planer haben schon den Neubau der Schule in Dettmannsdorf geplant und sind aktuell am Umbau der Schule in Steinhagen beteiligt. Quelle: mrschmidt architekten