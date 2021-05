Ein Schotte in Stralsund: Darum kam David Wishart nach Vorpommern

Stralsund

Noch Relativ neu am Theater Vorpommern ist seit August letzten Jahres David Wishart. Ursprünglich kommt der 30-Jährige aus Glasgow in Schottland. In Manchester hat er eine Ausbildung zum Komponisten absolviert.

„Obwohl ich und meine Frau damals kein Deutsch sprachen, wollten wir nach Deutschland kommen. Zuerst haben wir in Berlin gelebt.“ Doch nun zog es die zwei in die Region Stralsund. Nach Deutschland kamen die zwei Kulturbegeisterten, weil sie die deutsche Opernszene lieben. „Für klassische Musiker ist es ein großes Ziel an der Oper auftreten zu können. In Deutschland gibt es so viel mehr Opern als in Großbritannien“, sagt er.

Wishart arbeitet hauptsächlich am Klavier, zusammen mit Sängern

In Stralsund ist David Wishart nun im Bereich Musiktheater und Konzert als Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung tätig. Hauptsächlich arbeitet er mit Sängern zusammen und sitzt am Klavier. „Ich bin bereit mehr zu arbeiten. “erzählt Wishart, denn seit Herbst 2020 dürfen keine Vorstellungen stattfinden.

Schotte würde gern mehr arbeiten

Um die fehlenden Aufführungen etwas zu kompensieren, haben David Wishart und seine Frau Lisa einige Livestreamkonzerte aus dem heimischen Wohnzimmer gegeben. Die findet man im Internet unter: womenwhocomposed.com/category/livestream/

Von Maria Becker