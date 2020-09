Ein Stralsunder sorgt im Waldseilpark Altefähr für Sicherheit

Stralsund

Frank Zaremba stammt aus der Hansestadt Stralsund und hat hier seinen Lebensmittelpunkt. An jedem Arbeitstag fährt der 30-Jährige auf die benachbarte Insel Rügen, um beim Waldseilpark in Altefähr seiner Tätigkeit nachzugehen. Zaremba hat sich von 2010 bis 2012 zum Sport- und Fitness-Kaufmann ausbilden lassen und ist an seiner Arbeitsstelle für Parkleitung und Gästebetreuung zuständig.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Urlauber sollen sich wohlfühlen

Der Park konnte nach der Corona-Pause im Mai wieder geöffnet werden und jeden Morgen wird als erstes, um die nötige Sicherheit für die Besucher zu garantieren, die Anlage komplett abgelaufen. „Tourismus ist etwas Schönes – ich mag es, wenn die Urlauber sich bei uns wohlfühlen“, meint der Vater eines acht Monate alten Sohnes.

Anzeige

In der Freizeit treibt er Sport – Leichtathletik, Fußballspielen und Fahrradfahren gehören zu seinen Disziplinen. In der Region fühlt Frank Zaremba sich zuhause. „Meine ganze Familie ist von hier.“

Von Christa Driest