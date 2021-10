Ein Toter nach Explosion in Groß Lüdershagen

Groß Lüdershagen

Eine Explosion hat sich am Montagmorgen in einem Haus in Groß Lüdershagen bei Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ereignet. Ersten Informationen zufolge soll dabei der Bewohner des Hauses zu Tode gekommen sein. Die Polizei ist derzeit noch im Einsatz und bestätigt noch keine Details.

Laut Sascha Ott, Sprecher und Direktor des Amtsgerichtes in Stralsund, hat ein Gerichtsvollzieher zuvor versucht, einen dort lebenden 63-jährigen Schuldner aufzusuchen. Aufgrund offener Rechnungen sollten bei ihm Strom und Wasser abgestellt werden. Damit es erst gar nicht so weit kommt, bieten Sozialagenturen Hilfe an. Diese habe der Mann aber offenbar nicht in Anspruch genommen.

Zu viel Rauch – Mann konnte nicht mehr gerettet werden

Otts Schilderungen zufolge habe der Mann am Montagmorgen die Haustür nicht geöffnet. „In solchen Fällen ziehen wir die Polizei sicherheitshalber hinzu.“ Doch der Mann habe weiterhin nicht geöffnet. Dann soll es laut Ott zunächst eine kleine Explosion gegeben haben. „Daraufhin haben sich alle zurückgezogen. Im Anschluss gab es dann eine zweite, große Explosion.“ Diese habe einen Brand mit viel Rauchentwicklung nach sich gezogen, sodass auch der Polizeibeamte nicht mehr ins Haus konnte, um den Schuldner zu retten.

Die Staatsanwaltschaft führt zurzeit ein Todesursachenermittlungsverfahren. Polizist und Gerichtsvollzieher blieben unverletzt. Gerichtsdirektor Ott hat für den Gerichtsvollzieher psychologische Hilfe organisiert.

Von Kai Lachmann