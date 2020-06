Einbrecher auf Beutezug durch Tribsees

Tribsees

Mehrere Einbrüche in Tribsees am Wochenende beschäftigen derzeit die Polizei. So stellten am Montagmorgen Mitarbeiter der Firma Veolia Umweltservice Nord fest, dass in die Lagerhalle des Unternehmensstandortes im Grammendorfer Weg eingebrochen wurde. Zudem drangen Unbekannte in zwei Geräteschuppen des Vereins Naherholung Trebeltal ein. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Industrieller Hochdruckreiniger und Diesel bei Veolia gestohlen

Aus der Veolia-Lagerhalle, zu der sich der oder die Täter im Verlauf des Wochenendes gewaltsam Zutritt verschafften, wurden ein roter, industrieller Hochdruckreiniger der Marke Ehrle sowie mehrere Hundert Liter Diesel gestohlen. Den Schaden schätzte die Polizei auf circa 3000 Euro.

Rasentrimmer und -mäher aus Geräteschuppen am Trebelkanal entwendet

Einen Schaden von insgesamt circa 460 Euro verursachten der oder die Täter, die in die zwei Geräteschuppen des Vereins Naherholung Trebeltal einbrachen. Ein Akku-Rasentrimmer der Marke Einhell wurde aus dem einen Objekt gestohlen, ein Akku-Rasenmäher der Marke Powerworks aus dem anderen.

Wer hat etwas Auffälliges beobachtet?

Wer etwas Auffälliges am Wochenende im Grammendorfer Weg oder in der Nacht zum Montag am Trebelkanal beobachtet hat, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570). Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger