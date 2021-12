Einbruch: Täter auf frischer Tat in Stralsund gestellt

Stralsund

Die Polizei in Stralsund hat am Samstag einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Nach Polizeiangaben hatte ein Zeuge am frühen Vormittag über den Notruf die Polizei über einen Einbruch in die Keller eines Mehrfamilienhauses in der Frankenstraße informiert. Zwei Männer hatten sich gewaltsam Zutritt zu zwei Kellerräumen verschafft und mehrere Flaschen Alkohol gestohlen. Hierbei wurden sie von dem 39-jährigen Zeugen erwischt. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchtete einer der Täter. Der Andere versuchte den Zeugen anzugreifen. Diesem gelang es jedoch den Täter zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Hierbei zog sich der Zeuge leichte Verletzungen zu.

Der ebenfalls 39-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn und seinen flüchtigen Komplizen wurde Anzeige wegen räuberischen Diebstahls erstattet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von OZ