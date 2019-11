Stralsund

Bei einem Einbruch in das Fahrgastschiff „MS Vorpommern“, das im Stralsunder Hafen liegt, haben Diebe Alkohol im Wert von 60 Euro gestohlen.

Nachdem am Sonntagmorgen die Einsatzleitstelle informiert worden war, stellten die Beamten vor Ort fest, dass die unbekannten Täter in der Nacht zum Sonntag eine Scheibe des Schiffes eingeschlagen hatten, um sich Zutritt zu verschaffen. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird mit 3000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Stralsund unter Telefon 03831/28 90 624, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Von OZ