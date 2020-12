Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Stralsund hat die Polizei beim mutmaßlichen Täter umfangreiches Diebesgut sichergestellt, darunter Uhren und Schmuck. Jetzt werden die Eigentümer gesucht.

Nach Einbruch in Stralsund: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut

