Einbruch in Stralsunder Angelladen

Stralsund

Der Schaden ist immens: In Stralsund ist am Wochenende in einen Angelladen in der Wasserstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und diverses Angelzubehör. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Bargeld und diverses Angelzubehör gestohlen

Die Polizei wurde am Montagvormittag über den Einbruch informiert. Wie sie mitteilt, brachen der oder die bislang unbekannten Täter in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag in den Angelladen ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchten mehrere Geschäftsräume. Aus denen entwendeten sie unter anderem Bargeld und diverses Angelzubehör. Eine genaue Auflistung werde erstellt, die Ermittlungen dauern noch an, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund mit.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Beamte des Kriminaldauerdienstes Stralsund kamen zum Einsatz und sicherten Spuren. Zur Aufklärung des Einbruchs sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Wer auffälligen Personenbewegungen im Bereich des Angelladens in der Altstadt beobachtet hat, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund, Tel. 03831/2890-0, zu melden. Hinweise nehmen auch jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von Udo Burwitz