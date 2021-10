Die Polizei hat einen Restauranteinbruch in Stralsund aufgeklärt. Aus einer Gaststätte in der Altstadt wurde Anfang Oktober ein Tresor mit den gesamten Einnahmen gestohlen. Ein Tatverdächtiger wurde jetzt ermittelt und der Tresor sichergestellt.

Gestohlener Tresor entnervt Dieb: Einbruch in Stralsunder Restaurant aufgeklärt

