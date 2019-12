„Eine Genugtuung“: So haben Ermittler einen Stalker aus MV überführt

Stralsund

Wie sind die Ermittlungsbehörden dem Stalker Sven G. aus Neubrandenburg auf die Schliche gekommen? Vier Monate lang machte er seiner Kollegin Beate Albrecht (Name geändert) aus dem Grimmener Umland das Leben zur Hölle. Immer wieder schaltete er online Sex-Inserate mit ihrem Namen, ihrer Telefonnummer und Privatadresse, später auch mit dem Angebot, dass Dreier mit der 17-jährigen Tochter möglich seien. Dafür verwendete er verschiedene E-Mail-Adressen, um seine Spuren nicht nur zu verschleiern, sondern auch, um diese Taten anderen anzuhängen.

„Wir hatten zwei Ermittlungsstränge“, berichtet der Stralsunder Oberstaatsanwalt Marc Engelhardt. Der eine ergab sich aus dem Kontakt mit dem Hauptzollamt Stralsund. Denn G. gab den Beamten den (falschen) Hinweis, in der Greifswalder Firma, in der Beate Albrecht und er arbeiten, würden 20 Personen schwarz beschäftigt. Dafür verwendete er eine E-Mail-Adresse, die darauf schließen ließ, Beate Albrecht hätte die Infos gegeben. „Er wollte kommunizieren, und es ging da etwas hin und her mit den E-Mails. Das haben wir uns zunutze gemacht“, erzählt Engelhardt. „Wenn wir E-Mails verschicken, die jemand anderes lesen soll und wird, können wir gewisse Rückkopplungstechniken anwenden.“

Passen Aufenthaltsort und Funkzelle zusammen?

Der zweite Strang ergab sich dadurch, dass Beate Albrecht einen Verdacht gegenüber der Polizei äußerte, wer denn hinter der Sache stecken könnte. Engelhardt: „Dann nutzen wir klassische Ermittlungsmaßnahmen, zum Beispiel Überwachung. Passen der Ort, wo wir ihn observieren, und die Funkzelle, die genutzt wird, zusammen?“

Die Polizei sammelte Informationen und wertete Mails aus: Wie sind die Texte geschrieben? Ähneln sie sich? Ist es womöglich immer derselbe Verfasser? So fielen Verknüpfungen auf, die zu einem Netz gesponnen wurden.

Mail aus Thüringen wurde dem Täter zum Verhängnis

Dann der Durchbruch in Thüringen: G. hielt sich in einem Hotel auf, verschickte über das Netzwerk des Hauses eine Mail. Die Ermittler stellten fest: Er ist gerade dort und die Mail kommt auch von dort. „Das war letztlich ausschlaggebend dafür, dass eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet wurde“, berichtet Engelhardt. Die fand im Mai dieses Jahres statt. Die Polizisten nahmen mehrere Laptops, Handys und Speichermedien mit. Überall fanden sie später Beweise. Die Sex-Anzeigen löschten sie auch.

„In der Situation hat er sich sehr ruhig verhalten“, sagt der Oberstaatsanwalt über die Durchsuchung. „Weil er wusste, was wir da finden würden, hatte er sich schon Erklärungen zurechtgelegt.“ Dass Täter erklären wollen, wie Sachen auf ihren Rechner gekommen sind, ohne ihr Zutun, kommt laut Engelhardt oft auch in Fällen von Kinderpornografie vor.

„Wenn wir alles in die Waagschale werfen...“

Intensiv mit der Ermittlung beschäftigt waren der damalige Stralsunder Staatsanwalt David Henkelmann (heute ist er Richter), zwei Beamte und ein Informatiker der Kripo Anklam, zwei Beamte des Zolls Stralsund sowie eine Computerabteilung des Zolls in Köln. „Seine PC-Technik ist von zwei Seiten eingekreist worden“, sagt Engelhardt.

Das zeige, dass die Ermittlungsbehörden trotz geringer Aufklärungsquoten im digitalen Bereich, nicht hilflos seien. „Wenn wir alles in die Waagschale werfen, was wir haben, und jemanden fassen, der geglaubt hat, wir würden ihn nie kriegen, das ist dann schon eine Genugtuung. Das ist ein Erfolg.“ Letztlich wurde G. vom Amtsgericht Stralsund am Dienstag zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

