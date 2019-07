Tribsees

Der Grammendorfer Weg in Tribsees präsentiert sich in diesen Tagen manchmal wie eine Mondlandschaft. Die Straße ist aufgerissen, Baufahrzeuge bahnen sich den Weg durch jede Menge Sand und Kies. Kein Wunder, hier läuft neben der Sanierung des Steintors die zweite große Investitionsmaßnahme der Trebelstadt. Rund eine Million Euro investiert die Stadt Tribsees in diese Maßnahme. 75 Prozent fließen als Förderung aus dem Topf zur Entwicklung kleiner Städte und Gemeinden.

Seit April dieses Jahres ist der Grammendorfer Weg in Tribsees Bauplatz. Von der Goethestraße aus wird dort auf 800 Meter Länge die Verbindungsstraße zum Gewerbegebiet am südlichen Stadtrand völlig neu gestaltet. Dabei geht es um eine komplette Straßenerneuerung mit allen sich daraus ergebenden anderen Sanierungsmaßnahmen.

Dazu gehören die Erneuerung des Unterbaus mit dem so genannten grundhaften Ausbau zu einer acht Meter breiten Fahrbahn und die Sanierung der Trinkwasserleitungen und der Schmutz- und Abwasserentsorgung. „Die Rewa ist da seit Jahren ein guter und verlässlicher Partner. Die Zusammenarbeit klappt reibungslos“, sagt Susanna Masur, zuständige Mitarbeiterin im Bauamt Recknitz-Trebeltal.

Die Maßnahme in Verantwortung des Landwirtschaftsministeriums wurde aber auch von der Stabsstelle im Landkreis Vorpommern-Rügen betreut. „Auch diese Zusammenarbeit läuft wie am Schnürchen“, sagt sie.

Weitere gute Nachricht für die Anwohner: Auch ein neuer Gehweg, die Neugestaltung der Straßenbeleuchtung, die Montage eines Glasfaserkabels für das schnelle Internet, die Gestaltung der Grundstückszufahrten und der anliegenden Randstreifen sind mit eingeplant.

Sieben Monate sind für das umfangreiche Projekt vorgesehen, so dass voraussichtlich die Arbeiten bis Oktober abgeschlossen werden und sich der Grammendorfer Weg dann mit einem neuen Gesicht präsentieren wird.

Die Planung, Projektierung und Betreuung des Sanierungsprojektes liegt in den Händen der Firma Wastra-Plan Rostock. Bauausführender Betrieb ist das Bauunternehmen Groth und Co GmbH aus Rostock. Und wie läuft deren Miteinander mit den Anwohnern? „Die Tribseeser sind dankbar, dass ihre Straße saniert wird. Ich höre von den Leuten nur Gutes über die Baufirma. Das läuft so gut, dass die Grundstückseigentümer sogar vorgeschlagen haben, am Ende der Baumaßnahme ein Straßenfest gemeinsam mit den Bauleuten auf die Beine zu stellen. Ich glaube, mehr Lob geht nicht“, so Susanna Masur.

Dass die Trebelstädter so entspannt sind, hat natürlich auch damit zu tun, dass sie für die neue Straße keine Straßenausbaubeiträge mehr zahlen müssen, denn die fallen ab 2019 weg.

Sie ist froh, dass das Projekt endlich über die Bühne geht. „Die ersten Vorplanungen stammen von 2008. Seitdem haben wir um einen Finanzierung gerungen. 2016 haben wir das Ganze aktiviert und mit Hilfe der EU auch den richtigen Fördertopf gefunden“, ist die Bauamts-Mitarbeiterin erleichtert.

Übrigens betreut sie auch ein anderes Riesenprojekt in Tribsees – die Sanierung der Kita. 2,2 Millionen Euro investiert die Stadt Tribsees in die grundlegende Sanierung der Kindertagesstätte. Rund 1,9 Millionen Euro davon werden aus verschiedenen Töpfen gefördert. Teurer werden darf das Ganze nicht, so dass hier ein enges Korsett vorgegeben ist. 234 Kinder werden hier später betreut.

Ab 2016 lief das zeitintensive, nervenaufreibende Genehmigungsverfahren (mit etlichen Fahrten nach Schwerin gespickt). Im Sommer 2017 rollten dann endlich die Bagger an. 21 Gewerke wirbeln seitdem in der ASB-Kindertagesstätte, während die Lütten in Conatiner und Ausweichgebäude untergebracht sind. Die Entkernung begann 2017. Erste kühne Planungen gingen von einer Fertigstellung Ende 2018 aus. Nun warten natürlich alle sehnsüchtig auf die Einweihung...

Harry Lembke und Ines Sommer