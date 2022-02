Das 1994 eröffnete Einkaufscenter im Stralsunder Stadtteil Grünhufe ist in die Jahre gekommen, bei den Einzelhändlern gibt es viel Fluktuation, die obere Etage ist fast verwaist. Doch die ersten Bauarbeiten auf der Hofseite kündigen Veränderungen an. Auf was sich die Kunden bald freuen können.