Einkaufen in Stralsund: Was fehlt Ihnen in Ihrer Stadt?

Das gerade vorgelegte Einzelhandelskonzept beschreibt den Ist-Zustand in puncto Handel und Versorgung, legt Funktionen von Innenstadt und Centern auf der grünen Wiese fest. Doch was sagen die Stralsunder? Was fehlten ihnen? Was vermissen sie?