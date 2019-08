Stralsund

Erstmals werden von Stralsund aus Arzneimittel auf der Basis natürlicher Rohstoffe für die traditionelle chinesische Medizin (TCM) verkauft, die nach europäischen Normen geprüft und zugelassen sind. Anlässlich des 3. Geburtstages des Stralsunder Konfuzius Instituts wurde am Donnerstag in der Ratsapotheke am Alten Markt eine Apotheke für sogenannte TCM-Kompaktate eröffnet. Anlass für Professor Falk Höhn, Direktor des Stralsunder Konfuzius Instituts, festzustellen: „Für Europa beginnt ein neues Zeitalter qualitätsgeprüfter chinesischer Medikamente.“

Der Erfolg hat viele Väter in und außerhalb der Hansestadt. Peter Cramer, Inhaber der Stralsunder Ratsapotheke etwa. Sein Interesse für traditionelle chinesische Medizin war von einem Geschäftsfreund geweckt worden. Bei der Beschäftigung damit stieß er auf das Hanse-Merkur Zentrum für TCM der Universitätsklinik Hamburg Eppendorf (UKE). „Mein Ziel war, da gemeinsam etwas zu entwickeln“, so Kramer. Parallel zu diesen Bemühungen war als Ausgründung aus dem UKE die Firma ConPhyMed entstanden, die daran arbeitete, natürliche Rohstoffe, die für die Medikamente der TCM eingesetzt werden, zu standardisieren.

Was bis jetzt im Umlauf war, hatte keine offizielle Zulassung

Geschäftsführer Thomas Friedemann, der als Chef des TCM-Labors am UKE seit acht Jahren dazu forschte weiß: „Rohstoffe, die wir aus China für unsere Untersuchungen liefern ließen, hatten zu oft Abweichungen in der Zusammensetzung.“ Ein Problem für die TCM in Deutschland bis heute. „Alles, was hier an chinesischer Medizin im Umlauf ist, hat keine offizielle Zulassung“, sagt Friedemann.

Der Durchbruch kam vor drei Jahren, als ConPhyMed Kontakt zur chinesischen Jiren Pharmaceutical Group aus der Provinz Anhui bekam. Das Unternehmen hatte aus Sicht der deutschen Forscher einen großen Vorteil. Es bot eine Produktkette für TCM-Rohstoffe vom Acker bis zum Verkauf aus einer Hand. Und die Chinesen waren an der Zusammenarbeit mit den Hamburgern interessiert. Ein chinesisch-deutsches Joint Venture wurde gegründet, mit dem Ziel, TCM-Arzneien zu produzieren, die europäischen Standards für Medizinprodukte entsprechen.

2016 wurde das Konfuzius Institut Stralsund eröffnet

Inzwischen hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) im August 2016 gemeinsam mit dem chinesischen Botschafter in Deutschland Exzellenz Shi Mingde das Konfuzius Institut Stralsund mit dem Focus auf traditionelle chinesische Medizin eröffnet. Damals die 17. Einrichtung dieser Art in Deutschland und das dritte Institut weltweit mit TCM-Anbindung. Der Schwerpunkt war gut gewählt. Als Alternative zur klassischen Schulmedizin hatte die TCM zunehmend Anhänger gewonnen. Nicht nur unter Kranken, sondern auch unter Medizinern und Forschern wie etwa am UKE in Hamburg oder an der Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie in Lübeck.

Fototermin beim Festakt zum 3. Geburtstag des Konfuzius Instituts Stralsund. Chinesische und deutsche Forscher, Unternehmer und Politiker kamen zum Gratulieren. Quelle: Christian Rödel

Treibende Kraft hinter dem Stralsunder Konfuzius Institut war und ist Prof. Falk Höhn, einstiger Rektor der Hochschule Stralsund. Der promovierte Informatiker hat exzellente Beziehungen nach China, war hier 2007 erster ausländischer Vizepräsident der Universität Hefei. Und: Hefei ist eine Großstadt in der Provinz Anhui, einem Zentrum für TCM in China.

Für Apotheker Cramer stimmten ab da die Voraussetzungen dafür, vom Strelasund aus die qualitätsgeprüfte TCM-Medizin vertreiben zu können. Er brachte Höhn und das Konfuzius-Institut über seine Kontakte mit dem Hanse-Merkur Zentrum für TCM am UKE und der Firma ConPhyMed zusammen. Falk Höhn sagt heute dazu: „Für uns ist diese Zusammenarbeit, die zur Eröffnung der TCM-Apotheke in Stralsund führte, ein erster großer Erfolg. Sein Ziel blieb jedoch, die Gesundheitswirtschaft in MV mit ins Boot zu holen und in Stralsund ein deutsch-chinesisches Behandlungs- und Forschungszentrum auf TCM-Basis einzurichten.

Kanzlerin Merkel schickte Grußwort

Entsprechend umfangreich fielen die Glückwünsche auf dem Festakt zum 3. Geburtstag des Konfuzius Instituts am Strelasund aus. Angela Merkel schickte ein Grußwort. Darin sprach die Bundeskanzlerin von einem wichtigen Signal, für die deutsch-chinesische Zusammenarbeit, das von Stralsund ausgehe. Liu LiXin, Botschaftsrat für Bildung der chinesischen Botschaft in Berlin. Er betonte, dass durch die Arbeit des deutsch-chinesischen Joint Ventures nun die in Deutschland beliebte Kunst der TCM noch besser für die Gesundheit der Menschen einsetzen lasse.

Und Wei Wertz, Studiengangskoordinatorin des Hense-Merkur Zentrums am Hamburger UKE machte deutlich, dass die TCM-Kompaktate für den deutschen Markt zugelassen wurden, weil durch die Zusammenarbeit alle europäischen Anforderungen für Medikamente erfüllt worden sind. Sie sieht darin auch eine Chance für China, um bei der Standardisierung und Internationalisierung von TCM-Medikamenten voranzukommen.

Von Jörg Mattern