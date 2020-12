Stralsund

In unserem Stralsunder Adventskalender öffnen wir jeden Tag irgendwo in der Stadt eine besondere Tür und berichten, was sich dahinter verbirgt. Meistens sind das schöne Geschichten. Heute aber blicken wir dorthin, wo niemand sein möchte – in eine Gefängniszelle im geschlossenen Vollzug in der JVA Stralsund.

Ein Beamter der Justizvollzugsanstalt öffnet die grüne Metalltür, die 17. unseres Kalenders. Dahinter ist ein knapp zehn Quadratmeter großer, länglicher Raum. Gefangene sind hier in der Regel einzeln untergebracht. Die Standard-Ausstattung: Bett, Bettkasten Schrank, Tisch, Stuhl, Regal, Rollcontainer und eine Pinnwand, außerdem ein Waschbecken mit Spiegel und ein abgetrennter WC-Bereich. Darüber hinaus verfügt jede Zelle über eine Rufanlage. Darüber können Gefangene jederzeit mit den Bediensteten kommunizieren.

Ein JVA-Beamter öffnet Tür Nummer 17 des Stralsunder Adventskalenders. Quelle: Michaela Hahn

Ein kleiner Tannenbaum? Könnte genehmigt werden

Dürfen die Häftlinge den Raum auch individuell gestalten? „Ja, in einem angemessenen Umfang“, antwortet Michaela Hahn. Sie ist die Pressesprecherin des Gefängnisses. „Die Übersichtlichkeit im Haftraum und die Sicherheit und Ordnung der Anstalt dürfen dabei nicht gefährdet sein.“ Das Land führt eine Liste über Gegenstände, die zwar erlaubt, aber genehmigt werden müssen. Dazu zählen etwa ein kleiner Fernseher, eine Spielkonsole, ein Radio, eine Kaffeemaschine, eine Kunstblume, ein Poster, Rasierer, Bücher und auch ein kleiner Tannenbaum bis 50 Zentimetern Höhe kann erlaubt werden.

In der Stralsunder JVA sitzen Gefangene, die Strafen bis zu drei Jahren verbüßen. „Überwiegend handelt es sich um Vermögensdelikte, wie Diebstahl und Betrug, sowie Verkehrsdelikte, wie Fahren ohne Fahrerlaubnis oder Trunkenheit im Verkehr“, nennt die Anstaltssprecherin einige Beispiele. „Eine nicht unerhebliche Rolle spielen aber auch Körperverletzungsdelikte und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.“

JVA zu 86 Prozent ausgelastet 132 Hafträume gibt es im geschlossenen Vollzug in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stralsund. Überwiegend sind dies Einzelzellen. Auf einer Etage befinden sich 66 Zellen. Die Etagen sind in zwei Stationen mit jeweils 33 Hafträumen untergliedert. Die Auslastung betrug zum Beginn der Woche 86 Prozent. „Pandemiebedingt wird aktuell ein kompletter Stationsbereich mit 13 Hafträume als Quarantänebereich vorgehalten. Hier sind momentan drei Hafträume belegt“, berichtet JVA-Sprecherin Michaela Hahn.

Fernsehen, Sportübungen, Briefe schreiben, schlafen

Doch nicht jeder ist verurteilt. Hier sind auch Personen untergebracht, die in Untersuchungshaft sitzen. Ihnen werden zum Teil schwere Straftaten wie beispielsweise Mord oder Vergewaltigung vorgeworfen werden. Michaela Hahn weist darauf hin: „Bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Deshalb stehen ihnen zum Teil mehr Rechte zu als den Strafgefangenen. Beispielsweise ist das Tragen von Privatkleidung gestattet.“

Und was macht ein Gefangener den ganzen Tag in so einem kleinen Raum? „Fernsehen, Musik hören, schlafen, lesen, Sportübungen, Briefe schreiben“, listet Hahn auf und sagt: „Die Trennung von der Familie, von Freunden und Angehörigen sowie Wünsche und Träume zur Zukunft spielen sicher in den einsamen Stunden im Haftraum eine große Rolle.“

Wer arbeitet, hat Vorteile

Doch die Inhaftierten sind nicht rund um die Uhr in der Zelle – die Türen werden sogar mehrmals am Tag aufgeschlossen. Etwa 60 Prozent der Häftlinge gehen in der Anstalt einer Arbeit nach. Mindestens dreimal am Tag klappert bei ihnen der Schlüssel im Schloss: zur Kontrolle, zum Frühstück und nach der Arbeit. Sie können sich von 7.15 bis 19.15 Uhr außerhalb ihrer Zelle aufhalten.

Bei Gefangenen, die nicht arbeiten, wird die Tür außerdem für einen Aufenthalt im Hof, für die Mittagsausgabe und einmal am Nachmittag aufgeschlossen. Sie sind dann etwa fünf Stunden nicht eingesperrt. Während der Aufschlusszeiten können sich Häftlinge in der Gemeinschaftsküche treffen, Dart spielen, telefonieren oder sich im Hof aufhalten. „Sie werden dabei immer von den Stationsbeamten beaufsichtigt“, sagt Michaela Hahn. Die längste Einschlusszeit am Stück ist für alle die Nachtzeit – von 19.15 bis 6 Uhr.

Adventsmusik durchs Gitterfenster

In der (Vor-)Weihnachtszeit gibt es ein paar kleine Veränderungen: die Aufschlusszeiten sind etwas länger, die JVA-Beamten organisieren Skat- und Dart-Turniere, es wird zusammen gebacken. „Unser katholischer Seelsorger hat allen Gefangenen kleine Nikolausgeschenke überbracht“, berichtet die JVA-Sprecherin. In den Vorjahren gab es zudem ein Adventskonzert im Hof, das die Häftlinge durch ihre vergitterten Fenster verfolgen konnten. In diesem Jahr fiel es wegen Corona aus.

Von Kai Lachmann