Einschulung: Anmeldung in Stralsund muss bis 13. November erfolgen

Stralsund

In Stralsund laufen die Vorbereitungen für die Einschulung der Mädchen und Jungen, für die ab dem Schuljahr 2021/22 ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Die Eltern der Abc-Schützen in spe müssen ihre Kinder an einer der Grundschulen in der Hansestadt anmelden. Die Frist dafür endet am 13. November, teilt die Stadtverwaltung mit. Wird ein Kind bis dahin nicht angemeldet, folge ein Erinnerungsschreiben an die Eltern durch die Schulverwaltung unter Einbeziehung des Jugendamtes des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Die Anmeldung zur Einschulung gilt für alle Stralsunder Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2015 geboren wurden sowie für jene Mädchen und Jungen, die für das aktuelle Schuljahr zurückgestellt worden sind. Für vorzeitig eingeschulte Kinder entfällt sie.

Anzeige

Zugangsdaten werden zugesandt

Die Anmeldung kann online oder per Post vorgenommen werden. Für das elektronische Verfahren erhalten Familien, die ihren Hauptwohnsitz in Stralsund haben, ein Schreiben mit den entsprechenden Zugangsdaten, teilt die Stadtverwaltung mit. Mittels dieser Daten kann das Kind über die Online-Anwendung dann an einer der sieben öffentlichen Grundschulen der Hansestadt angemeldet werden. Eine Anmeldung für die Jona-Schule ist online nicht möglich. In dem Fall werden Eltern gebeten, sich direkt mit der Schule in Verbindung zu setzen, um die Formalitäten für die Schulaufnahme zu klären.

Aufnahmekapazität und Entfernung mitentscheidend

Sollte eine Anmeldung aus technischen Gründen online nicht möglich sein, können die zukünftigen ABC-Schützen per Post, adressiert an die ausgewählte öffentliche Schule, angemeldet werden. Dabei sind von Erziehungsberechtigten Kopien ihres Personalausweises beziehungsweise Reisepasses sowie der Geburtsurkunde des Kindes beizufügen. In dem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass eine frühzeitige Anmeldung nicht automatisch die Aufnahme an der gewünschten Grundschule sichert. Entscheidende Prämissen dafür sind nach dem Schulgesetz von MV die Aufnahmekapazitäten der Wunschschule und die Entfernung zwischen Wohnort und Schule.

Eltern, die ihr Kind erst ein Jahr später zur Schule schicken möchten, müssen die Rückstellung bei der Grundschulleitung beantragen. Entschieden wird darüber unter Einbeziehung der schulärztlichen Untersuchung und des schulpsychologischen Dienstes. Andererseits können Kinder, so sie die körperlichen, geistigen und verhaltensmäßigen Voraussetzungen haben, auch ein Jahr früher zur Einschulung angemeldet werden.

Untersuchungen im Landratsamt

Die Einschulungsuntersuchungen für alle Schulanfänger finden im Landratsamt, Carl-Heydemann-Ring 67, statt. Der Termin wird Eltern drei bis vier Wochen vor der geplanten Untersuchung durch den kinder- und jugendärztlichen Dienst des Landkreises Vorpommern-Rügen in einem Schreiben mitgeteilt.

Weil Schulen wegen Corona und der damit verbundenen Hygienebestimmungen in diesem Jahr keinen Tag der offenen Tür veranstalten können, rät die Stadtverwaltung den Eltern von Erstklässlern in spe, sich für die Wahl der passenden Schule auf der Internetseite der Hansestadt Stralsund über Lernbedingungen und Profile der Grundschulen zu informieren.

Nähere Informationen: www.stralsund.de/buerger/leben_in_stralsund/bildung/Schulen/Oeffentliche_Schulen/

Von OZ