Eisbahn in Stralsund ist wieder auf: Das sind die Öffnungszeiten 

Stralsund

Die Eisbahn auf dem Alten Markt vor dem Stralsunder Rathaus ist wieder in Betrieb. Seit Freitag um 11 Uhr können Schlittschuhfreunde dort wieder ihre Runden drehen. So bleibt nach der coronabedingten Schließung des Weihnachtsmarktes am 14. Dezember wenigstens etwas vom Flair erhalten.

Möglich wird die Wiedereröffnung, weil die Eisbahn nicht als Weihnachtsmarktteil eingestuft wird, sondern als Sport- und Freizeitstätte. An der frischen Luft dürfen diese genutzt werden.

Und es gibt noch eine weitere schöne Nachricht: Auch nach Heiligabend kann die Eisbahn genutzt werden. Die Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11 bis 20 Uhr, am 24. bleibt sie geschlossen. Am 25. Dezember geht es von 14 bis 20 Uhr weiter. Am zweiten Weihnachtsfeiertag soll wieder ab 11 Uhr offen sein. Nach Angaben der Stadtwerke Stralsund, die in diesem Jahr für den Weihnachtsmarkt verantwortlich waren, hat die Eisbahn bis zum 9. Januar geöffnet.

Zutritt nur für Geimpfte und Genesene

Für das Eisvergnügen gilt die 2G-Regel, das heißt, nur genesene und geimpfte Personen dürfen die Fläche betreten. Davon ausgenommen sind Kinder, die das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sofern bei ihnen keine typischen Symptome oder sonstige Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegen, etwa Atemnot, Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust. Dann wäre ein negativer Schnelltest notwendig.

Weitere Ausnahmen: Mit tagesaktuellem Negativ-Schnelltest können Schwangere (bis 31. Dezember) sowie Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren die Eisbahn betreten. Außerhalb der Ferienzeit gilt der Nachweis des tagesaktuellen Antigen-Schnelltestes durch Vorlage eines Schülerausweises oder Ähnlichem als erfüllt. Und noch eine Regel muss eingehalten werden: Damit auch auf der Eisbahn 1,5 Meter Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, wird die Personenzahl auf der Eisfläche begrenzt.

Die Preise: Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder bis 14 Jahren 4 Euro. Das Ausleihen von Schlittschuhen kostet 3 Euro.

Neben der Eisbahn sind noch weitere Elemente des Weihnachtsmarktes auf dem Alten Markt. Beispielsweise wurden das kleine Riesenrad und ein paar Glühweinbuden noch nicht abgebaut. Deren Betreiber hoffen auf ein Absinken der Coronazahlen, sodass sie nach einiger Zeit wieder öffnen können. Noch gilt für Vorpommern-Rügen weiterhin die Stufe 4. Am Freitag, 17. Dezember, war die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten bei 8,9, die Auslastung der Intensivstation betrug im Landkreis 117 Prozent und die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 403,8. Damit sind die Zahlen insgesamt leicht rückläufig, das Infektionsgeschehen wird aber weiterhin als hoch eingeschätzt.

Von Kai Lachmann