Abschied in den Ruhestand - Kein Softeis mehr in Langsdorf: Warum eine der beliebtesten Eisdielen in MV schließt

Lange Schlangen säumten die Landesstraße vor der Langsdorfer Eisdiele von Gisela Urlaub in der Saison. Das Eis wurde so gern genascht, dass der laden mehrfach zu den Gewinnern des OZ-Eisdielentests gehörte. Hier erzählt die Frau, die auf ihre DDR-Eismaschinen schwor, warum es das Eis jetzt nicht mehr geben wird.