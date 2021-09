Klein Damitz

Im dritten Anlauf hat es geklappt. Über 60 Prozent von 359 OZ-Leserinnen und –Lesern haben das „Eiseck Damitz“ beim großen OZ-Eisdielentest zur beliebtesten Eisdiele in der Region Stralsund gekürt. Strahlende Gesichter bei den Betreibern Dieter und Irene Hoenicke, die ihre beliebten Leckereien in bis zu 18 verschiedenen Sorten aus einem Eiswagen auf ihrem Grundstück in Klein Damitz heraus verkaufen.

Das Eiseck mit den treuesten Gästen

Das im vergangenen Sommer ins Sortiment genommene Gurkeneis war auch in dieser Saison einer der Renner unter den vielen Eissorten. „Nahezu jeder zweite, der in den letzten Tagen bei uns ein Eis gekauft hat, hat uns versichert, dass er beim Eisdielentest der OZ für uns gestimmt hat“, sagt Irene Hoenicke hocherfreut. „Im vergangenen Jahr hatten wir noch den zweiten Platz belegt.“ Dabei hat das Paar im Ruhestand das „Eiseck“ direkt am Ostseeküsten-Radwanderweg erst im Juli 2019 eröffnet.

„Die Gemeinde Prohn und der damalige Bürgermeister Peter Messing haben unser Vorhaben wohlwollend begleitet. Aber es gab durchaus Leute in der Gemeinde, die Zweifel hatten, ob der Eisverkauf in unserem Dörfchen funktionieren würde“, erzählt Dieter Hoenicke. Doch er und seine Frau haben sich gewissermaßen strategisch darauf vorbereitet, ihre Idee umzusetzen, im Rentenalter einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen.

Irene Hoenicke hatte mit Zettel und Stift den Radweg im Auge und Strichliste geführt. „Bis zu 100 Leute sind da in Spitzenzeiten an unserem Grundstück vorbeigeadelt – gewissermaßen alles potenzielle Kundschaft“, erinnert sie sich. Und was beiden ganz wichtig war: Sie wollten das Eis nicht nur verkaufen, sondern selbst herstellen. Und so setzten sie sich an der Eisfachschule Berlin noch einmal auf die Schulbank und lernten die Speiseeisherstellung von der Pike auf. Dass dieses Eis nicht aus Pülverchen angerührt wird, sondern seinen den Geschmack von echten Früchten aus der Region – oft auch aus dem eigenen Garten – bezieht, hat sich seit dem Sommer 2019 schnell herumgesprochen. Längst stoppen nicht nur Radtouristen am „Eiseck“.

Mit der Eisherstellung in den Ruhestand

Viele Einheimische aus dem nahen Prohn und der Hansestadt Stralsund setzen sich ins Auto und so manches Leckermäulchen hat zudem einen Thermosbehälter dabei, damit die Familie zu Haus auch noch etwas vom Damitzer Eis genießen kann. Heute resümiert Irene Hoenicke: „Es war richtig, dass wir den Eiswagen aufgemacht haben.“ Expandieren wollen die Hoenickes mit ihrer Beschäftigung im Rentneralter nicht. Ihre Kundschaft hat das „Eiseck“ schließlich so angenommen, wie es ist. Aber sie haben aufgerüstet.

Etwa auf ihrem Grundstück einen kleinen Spielplatz eingerichtet, mit Strandkörben für Kinder, einem Piratenschiff und einem kleinen Eisverkaufsstand, bei dem bunte Stoffkugeln in die Eistüte kommen. Ein Angebot, dass von den Lütten begeistert angenommen wird, während ihre Eltern im hauseigenen W-Lan noch mal schnell ihre Radroute überprüfen können. „Die Leute, die zu uns kommen, sollen sich hier eine entspannte Ruhepause gönnen“, sagt Irene Hoenicke. Etwas ruhiger geht es mit dem nahen Saisonende jetzt auch am „Eiseck“ zu.

Bis zum 3. Oktober ist noch freitags bis sonntags von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet. Wer also noch mal ein Eis aus der Sieger-Eisdiele der Region kosten möchten, sollte sich beeilen. Die nächste Chance gibt es erst in der Adventszeit wieder. „Wenn die Corona-Lage es zulässt, dann wollen wir am 2. und 3. Advent den Eiswagen noch einmal öffnen“, so Dieter Hoenicke. Dann dürfen sich die Freunde des gepflegten Eisgenusses auf Spezialitäten mit Geschmacksrichtungen wie Spekulatius, Pfefferkuchen oder Apfelstrudel sowie Marzipan und Amaretto freuen.

Von Jörg Mattern