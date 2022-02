Eishalle statt Lokschuppen in Stralsund: Idee erfreut OZ-Leser

Stralsund

Eine neue schicke Eishalle dort, wo gerade die historischen Lokschuppen vor sich hingammeln: Kürzlich hat die OZ über diese Idee des 14-jährigen Sören Staupe berichtet und darüber, dass er mit einer Online-Petition dafür bereits mehr als 500 Unterschriften gesammelt hat. Inzwischen sind nicht nur 150 Unterstützer hinzugekommen. Der Beitrag hat auch für einige Kommentare gesorgt.

Auf der Facebook-Seite der Stralsunder OZ schreibt Jan Heischkel: „Wenn die Stadt da nicht bald oder zeitnah was macht, brauchen die nur noch ein Besen zum Zusammenfegen.“ Stefanie Mielke meint: „Also ich finde es eine tolle Idee. Wäre schön, wenn es hier ein paar besondere Freizeitaktivitäten gäbe. Verstehe nicht, warum so viele Menschen immer schimpfen, dass es nichts mehr in Stralsund gibt. Und wenn dann mal ein Vorschlag kommt, wird alles schlecht geredet. Kann da nur mit dem Kopf schütteln.“

Noch tobt sich hier manch ein Sprayer aus. Quelle: Walter Krassow

Paul Pysall antwortet darauf: „Ich für meinen Teil wünsche mir mehr Ideen, die auch funktionieren.“ Er befürchtet, dass sich eine Eishalle nicht rentieren wird. „Am Ende wird viel Geld investiert und dann verbrannt.“

Didi Dietrich Bussler hat neben der Frage, wer das bezahlen soll, noch eine ganz andere Sorge: „Wie steht es um die CO2-Bilanz? Wegen ,Freitags für Zukunft’ und so.“ Möglicherweise inspiriert durch die „Versuchen kann man es ja mal“-Haltung hinter dem Vorschlag und das Badeparadies Tropical Islands in einer früheren Cargo-Lifter-Halle in Brandenburg schreibt Michelle Mohr: „Eine tropische Insel in der Werft wäre toll.“

Eine Reaktion gibt es auch aus dem politischen Raum: Melanie Rocksien-Riad, parteilose Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl in Stralsund, unterstützt das Ansinnen des Schülers. „Es ist zumindest sinnvoll, die Möglichkeiten für ein solches Projekt einmal zu überprüfen und einzuschätzen, ob sich das finanziell darstellen lässt und wie groß das Interesse an einem solchen Angebot ist.“ Sie verweist darauf, dass sich auch kleinere Orte in MV für Eissport-Angebote entschieden hätten, etwa Malchow, Kühlungsborn und Heringsdorf.

Zudem sei eine Kombination mit einem Sport- und Freizeitbad eine Prüfung wert. „Energetisch kann das sehr sinnvoll sein. So wird etwa in Köln im Lentpark eine derartige Kombination genutzt, um die Abwärme beim Betrieb der Eisanlage zur Warmwasseraufbereitung des Schwimmbades zu nutzen. Alleine dadurch spart man 20 Prozent Energie.“

Von Kai Lachmann