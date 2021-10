Eklat bei Hansa Rostock: Wie kam das pietätlose Banner ins Stadion?

Rostock/Stralsund/Hamburg

Während die Polizei im Norden Trauerflor trägt, kommt es zum Eklat beim Hansa-Spiel: Fans des Fußball-Zweitligisten aus Rostock haben am Sonntag beim 1:1-Heimspiel gegen den SV Sandhausen ein „pietätloses Banner“ ins Stadion geschmuggelt – und damit einen jungen Hamburger Polizisten verhöhnt, der vergangene Woche in Vorpommern nach einer Übung gestorben war.

Zwar hat sich der Verein für das Verhalten der eigenen Anhänger umgehend entschuldigt, doch dies reicht den Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern – und allen voran Innenminister Torsten Renz (CDU) – nicht mehr.

Was auf dem Banner stand

„Das, was dort gezeigt wurde, ist schlichtweg unfassbar, pietätlos und menschenverachtend“, sagte Renz am Montag. Das Banner hatte die Aufschrift „Einer weniger, ACAB!“ (All cops are bastards) und bezog sich laut Renz „respektlos und abfällig“ auf den toten Hamburger. Dieser war laut Polizeigewerkschaft (DPolG) Hamburg nach einem Nachtmarsch in Vorpommern-Rügen im Alter von 24 Jahren gestorben. Seit mehreren Tagen tragen die Streifenwagen in Hamburg – aber auch in MV – Trauerflor.

„Der FC Hansa Rostock distanziert sich von diesem beschämenden Banner und verurteilt diese Pietätlosigkeit aufs Schärfste“, heißt es von Hansa Rostock. Die Klubführung weiter: „Wir möchten uns in aller Form bei den Angehörigen des Verstorbenen und der gesamten Polizei für diese moralisch in keiner Weise vertretbare Aktion entschuldigen.“ Noch während des Spiels habe der FCH Innenminister Renz, die Einsatzleitung der Polizei und den Leiter der Polizeiinspektion Rostock kontaktiert. Dabei habe der Klub „Entsetzen und Bedauern“ über diese Aktion ausgedrückt.

Renz reicht Entschuldigung nicht

„Ich erwarte, dass die Verantwortlichen mit aller Konsequenz Einfluss darauf nehmen, dass solche herabwürdigenden Banner gar nicht erst ins Stadion gelangen können“, sagt Renz. Denn dieses Banner ist beim FCH kein Einzelfall. Bereits vor knapp zehn Jahren tauchte so ein Banner im Stadion auf. Kurz davor war ein Hubschrauber der Bundespolizei abgestürzt. Zuletzt wurde vor knapp zwei Jahren so ein Banner gehisst, nachdem ein Polizist auf einem Motorrad verunglückt war.

FCH: Banner gelang trotz Sichtkontrollen ins Stadion

Laut FCH sind die Sicherheitskontrollen bereits äußert hoch. Im Rahmen der Einlasskontrolle werden durch einen gesonderten Zugang Fanutensilien – dazu gehören Trommeln, Banner und auch Transparente – geprüft und erst dann eingebracht. „Wir gehen davon aus, dass bei der Sichtkontrolle des Banners der Inhalt nicht ein – beziehungsweise zugeordnet werden konnte“, heißt es von der Klubführung.

Aus der Politik werden nun Rufe nach schärferen Konsequenzen laut. „Es müssen Sanktionen wie Stadionverbote oder Bußgelder her“, sagt Ann-Christin von Allwörden, sicherheitspolitische Sprecherin der CDU und – ehemalige Polizistin. Sie selbst war früher bei Fußballspielen im Einsatz. „Die Polizisten am und im Stadion halten ihren Kopf hin, auch für die Fans, die so etwas Menschenverachtendes veranstalten“, sagt sie.

„So etwas trifft jeden hart. Leider sind unsere Beamten Hass, Hetze und auch Angriffe gewohnt.“ Wie für Renz sind auch für von Allwörden Entschuldigungen absolut unzureichend. „Beschwichtigungen kennen wir bereits aus der Vergangenheit. Hier geht es um Aufarbeitung, es ist eine Sache des Willens.“

Hansa will Behörden Videomaterial zur Verfügung stellen

Um Aufklärung scheint der FCH bemüht. „Wir sind keine Strafverfolgungsbehörde. Der Verein wird aber selbstverständlich bei einer eventuellen Einleitung eines Strafverfahrens die Behörden unterstützen und zum Beispiel Videomaterial zur Verfügung stellen“, heißt es.

Ob dies reicht, um die Wogen vor dem nächsten Hochrisikospiel gegen den Hamburger Fußball-Klub FC St. Pauli zu glätten? Vermutlich nicht. „Ich bin zutiefst erschüttert!“, sagt Wilfried Kapischke, als Polizeiinspekteur einer der ranghöchsten Polizeibeamten in MV. „Solch ein menschenverachtendes Zur-Schau-Stellen verlangt eine sehr deutliche Reaktion der Vereinsspitze!“

Der Landesvorsitzende der DPolG Hamburg, Thomas Jungfer, verurteilte „mit aller Schärfe die widerwärtige und menschenverachtende Hassbotschaft sogenannter Fußballfans“. Wer den tragischen Tod eines jungen Menschen benutze, um seinen Hass gegenüber Polizisten auszuleben, verletze sehr den Anstand, das respektvolle Miteinander und das Werteverständnis in der Gesellschaft. „Wir werden es nicht zulassen, dass das Gedenken an einen Kollegen entmenschlicht und in den Dreck gezogen wird.“

Noch immer sind die genauen Todesumstände des jungen Polizisten unklar. Die Ermittlungen, die derzeit das Polizeipräsidium Neubrandenburg führt, sind noch nicht abgeschlossen.

Von Kay Steinke