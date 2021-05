Elf Babys in Stralsund geboren: Willkommen Willi, Pauline und Fiona!

Stralsund

Elf Babys haben in der vergangenen Woche (10. bis 16. Mai 2021) im Helios Hanseklinikum Stralsund das Licht der Welt erblickt. Neun von ihnen sollen an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Den Anfang machte am 10. Mai um 21.40 Uhr Tamino Kiekbusch. Bei seiner Geburt wog er 3420 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Der Junge wird in Franzburg zu Hause sein. Aaliyah Ebert erblickte tags darauf am 11. Mai um 8.14 Uhr das Licht der Welt. Sie brachte bei einer Körpergröße von 48 Zentimetern 2815 Gramm auf die Waage. Ihr Babybettchen steht in Stralsund.

Zuwachs für die Hansestadt

Zuwachs für die Hansestadt gab es auch am 12. Mai. Willi Matzke wurde um 14.34 Uhr mit einem Gewicht von 3420 Gramm und einer Körpergröße von 53 Zentimetern geboren. Am selben Tag feiert künftig auch Pauline Bublitz aus Altefähr auf der Insel Rügen ihren Gebrutstag. Sie kam um 21.19 Uhr auf die Welt, wog 3250 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Ihren ersten Schrei gab Freya Hedda Göbel aus Stralsund am 13. Mai um 0.21 Uhr von sich. Sie wog 4100 Gramm und maß 55 Zentimeter. Über die Geburt ihres Sohnes konnten sich die Eltern von Jakob Bobzin am 13. Mai um 20.43 Uhr freuen. Der kleine Neu-Stralsunder wog 3020 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Am 14. Mai um 16.59 Uhr trug sich schließlich auch Mathilda-Asta Kühl in das Buch der Geburten ein. Sie brachte mit einer Körpergröße von 49 Zentimetern 2810 Gramm auf die Waage. Auch sie wird in der Hansestadt zu Hause sein.

Babyfreuden in Altenpleen und Wittenhagen

Babyfreuden gab es in der vergangenen Woche auch in Altenpleen. Am 15. Mai um 0.16 Uhr wurde Fiona Dabergott mit 3785 Gramm und 51 Zentimetern geboren.

Ein Sonntagskind ist Luna Kalea Hambrock. Ihr halfen die Hebammen im Hanseklinikum am 16. Mai um 14.32 Uhr auf die Welt. Mit einem Gewicht von 4130 Gramm bei einer Körpergröße von 55 Zentimetern war sie zugleich der Wonneproppen der Woche. Das Mädchen ist in Wittenhagen zu Hause.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ