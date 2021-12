Altenpleen

Autos halten vor der Schule in Altenpleen. Eltern lassen ihre Kinder aussteigen oder bringen sie persönlich über die Straße zum oder gleich ins Gebäude der Kranich-Grundschule. Die Folge: Der Verkehr auf der Stralsunder Straße, der wichtigsten im Ort, wird behindert.

Das Überholen der abgestellten Pkws wird zu einer Herausforderung, denn weitere Schüler überqueren die Straße und huschen zwischen den Fahrzeugen durch. Hinzu kommen die Schulbusse. Auch sie müssen die parkenden Wagen überholen, damit sie in ihre Wendeschleife gegenüber der Schule fahren können – wenn nicht auch dort gerade „nur ganz kurz“ Fahrzeuge abgestellt sind. Ein leidiges Schauspiel, das an Schultagen oft zu beobachten ist – morgens und noch mal zum Schulschluss gegen Mittag.

„Ich bin seit 20 Jahren im Bauamt und so lange gibt es das Problem schon“, sagt Leiterin Beate Reetz. Nun soll sich die Situation verbessern – dank acht neuer Parkplätze gegenüber der Schule. Hier können die Wagen abgestellt werden, sodass die Eltern ihre Kinder in Ruhe über die Straße bringen können. 30 000 Euro hat der Bau gekostet, vom Landkreis Vorpommern-Rügen gab es Unterstützung.

Acht neue Parkplätze sind an den Rand der Buswendeschleife gebaut worden. Quelle: Kai Lachmann

Eine Stunde Parken vor der Schule Altenpleen

Die Bauarbeiten sind bereits abgeschlossen, doch noch sind die acht Stellflächen mit rot-weißem Absperrband versehen. Der Grund: Um zu verhindern, dass dort auch Anwohner oder Lehrkräfte, deren Parkplätze neben der Schule sind, ihre Fahrzeuge abstellen und die neuen Flächen lange blockieren, soll die erlaubte Parkdauer auf eine Stunde begrenzt werden. „Wir müssen noch die Schilder aufstellen. Erst dann können die Parkplätze freigegeben werden“, erklärt Reetz. Die Verkehrszeichen seien schon geordert. In den nächsten zwei Wochen sollen sie in Altenpleen eintreffen und in den Boden gebracht werden. Das Ordnungsamt werde kontrollieren, ob sich alle an die Vorgaben halten.

Ob sich die Situation dadurch verbessert? Möglich ist es, denn für Elterntaxis gibt es dann eine bessere Option, als auf der Straße zu halten. Jedoch könnte die künftige Lösung auch neue Konflikte mit sich bringen. Denn die acht Flächen sind an den Rand der nicht gerade üppig geschnittenen Buswendeschleife gebaut. Kommen sich dann die Schulbusse und die Elterntaxis nicht wieder ins Gehege, nur an anderer Stelle? „Das werden wir sehen“, sagt die Bauamtsleiterin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Rücksicht aufeinander zu nehmen.

Mehr Kinder im nächsten Jahr 304 Kinder besuchen in diesem Schuljahr die Kranich-Grundschule in Altenpleen. Sie werden bis einschließlich Jahrgangsstufe vier in insgesamt zwölf Klassen unterrichtet. Im kommenden Schuljahr, so viel steht aufgrund der Anmeldezahlen jetzt schon fest, werden knapp 40 Schülerinnen und Schüler mehr unterrichtet als bisher. Die Jahrgangsstufe eins wird dann vermutlich vierzügig gestaltet.

Warum gibt es immer mehr Elterntaxis?

Warum bringen überhaupt so viele Eltern ihre Kleinen zur Schule und warum werden es offenbar immer mehr? Gibt es Probleme beim Schulbusverkehr? „Der funktioniert einwandfrei“, entgegnet Beate Reetz. „Letztlich ist es wohl einfach bequemer für die Kinder, wenn sie gefahren werden.“ Immerhin: Um die Hauptstraße nicht zuzuparken, würden einige Eltern auch in den Ring Florian-Geyer-Straße/Parkstraße nutzen, um ihre Jungen und Mädchen in Ruhe aussteigen zu lassen. Von dort aus sind es nur wenige Gehminuten zum Schulgebäude.

Dass die Elterntaxis ein größeres Problem darstellen, sieht Schulleiterin Petra Sagner nicht so. „Das gibt es sicher auch vor den Schulen in der Umgebung und ebenso in Stralsund.“ Sie reagierte etwas überrascht auf die Info, dass die neuen Parkplätze für Eltern sein sollen. „Mit uns hat keiner gesprochen. Aber es ist immer positiv, wenn Platz geschaffen wird.“ Sagner vermutet, Eltern fahren ihre Kinder verstärkt selbst, weil die Kleinen wegen Corona nicht in vollen Bussen sitzen sollen. Aktuell ist in zwei Klassen je eine Infektion aufgetreten.

Und Altenpleens Bürgermeister Rainer Behrndt schätzt ein: „Wir werden damit die Situation sicherlich verbessern. Ganz lösen werden wir das Problem aber vermutlich nicht.“

