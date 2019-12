Energieberater an der Haustür: Velgaster vermuteten Betrug

Velgast

Ganz aufgeregt meldet sich OZ-Leser Gerhard West aus Velgast in der OZ-Redaktion. „Bei uns war ein E-on-Vertreter, der wollte, dass wir etwas unterschreiben, wofür wir noch gar keine Unterlagen hatten.“Auch bei den Nachbarn hatte der Mann geklingelt... Ist das eine neue Betrugsmasche? Werden hier Leute übers Ohr gehauen?

Gerhard West war besorgt

Was war passiert? Der Velgaster erklärte gegenüber der OZ, dass es zunächst um eine Energieberatung ging. „Der Mann wollte unsere Stromrechnung sehen, um diese zu prüfen. Alles schön und gut. Ich hab auch einige Sachen ausgefüllt, aber zum Schluss stand: Ich bestätige, dass ich die Unterlagen erhalten habe.“ Doch die erwähnten Papiere sollten dem Mann erst innerhalb von 14 Tagen zugestellt werden. „Als ich dann nicht unterschrieben habe, hieß es ziemlich aggressiv: Na, dann bekommen Sie eben nicht die billigeren Preise...“

Velgaster klingelte bei E-on an

Gerhard West berichtet, dass sich der Mann ausweisen konnte – so kannte der 76-Jährige schließlich Namen und Personalnummer. Ein Anruf bei E-on brachte kein Licht ins Dunkel. Dort sagte man dem besorgten Rentner, dass kein Außendienst-Einsatz bekannt sei.

Gerhard West ließ nicht locker und meldete sich nach einem Tipp bei einer Agentur namens Teha in Düsseldorf, um dort Näheres zu erfahren. „Wir kennen den Mitarbeiter nicht. Die Personalnummer ist falsch. Außerdem fahren wir zurzeit keine Einsätze in Vorpommern“, hieß es da. Die Sorge des Rentner-Ehepaares aus Velgast stieg, und so alarmierten die Wests die Polizei. Die beiden Beamten aus dem Revier Barth nahmen den Sachverhalt ernst, notierten die Einzelheiten und wollten das Ganze prüfen.

Polizei gibt Entwarnung: Die Agentur gibt es wirklich

„Wir haben ja nichts unterschrieben. Und es ging auch nicht um Geld oder irgendwelche Überweisungen. Aber sollte hier ein Betrüger von Tür zu Tür wandern und sein Unwesen treiben, wollten wir andere Menschen einfach warnen, aufmerksam zu sein“, so der Senior, der in der Straße der Jugend wohnt.

Auch die OZ fragte bei der Polizei nach. Innerhalb weniger Minuten konnte die aber nach eigenen Recherchen Entwarnung geben. „Wir haben über das Unternehmen E-on die Agentur gefunden, die tatsächlich den Außendienstmitarbeiter Gerd G. auf Tour geschickt hat“, sagt Stefanie Peter und ergänzt: „Es handelt sich um die Impik GmbH, die hier im Auftrag der Firmen E-on und EWE aktiv ist.“

Sorgen der Velgaster weitergegeben

Stefanie Peter hat bei der Gelegenheit aber gleich die Sorgen der Velgaster weitergegeben. Vor allem das „Unterdrucksetzen“ sei nicht in Ordnung, findet die Polizeisprecherin und sagt unserer Zeitung: „Die Agentur hat versprochen, der Sache nachzugehen und die Energieberater vor Ort noch einmal zu sensibilisieren.“

Senioren sollten aufmerksam bleiben

Auch wenn hier offensichtlich keine neue Betrugsmasche vorliegt, begrüßt die Polizei die Aufmerksamkeit der Velgaster. Denn eine gesunde Portion Misstrauen an der Wohnungstür kann nicht schaden. Und auch Gerhard West ist froh: „Wir wollten einfach nur auf die Sache aufmerksam machen, denn wir wissen von unseren Nachbarn, dass der Berater auch dort geklingelt hat. Man hört ja in letzter Zeit viel von krummen Geschäften. Nach der Entwarnung durch die Polizei sind wir nun beruhigt.“

Gerhard West und seine Frau wollen aber auch weiterhin auf der Hut sein.

Von Ines Sommer