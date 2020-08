Enkeltrick: Stralsunderin übergibt Schmuck und Bargeld im Wert von 40 000 Euro an Betrüger

Stralsund

Betrüger haben in Stralsund zugeschlagen. Mit der Enkeltrick-Masche prellten sie eine 87-Jährige aus der Hansestadt. Die Senioren verlor Bargeld und Schmuck im Wert von rund 40 000 Euro.

Am Montag zeigte die 87-Jährige den Betrug bei der Polizei in Stralsund an. Doch da war es schon zu spät. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Mann die Geschädigte mehrfach an.

Vermeintlicher Enkel am Telefon

Er gab sich als ihr Enkel aus und brauche aufgrund eines angeblichen Unfalls dringend Geld. Der Anrufer versicherte, dass er es ihr umgehend zurücküberweisen werde. Der Betrüger am Telefon war sogar so dreist, dass er zwischendurch behauptete, er habe alles mit seinem Vater - also ihrem Sohn - geklärt. So wurde die Geschädigte in den Glauben versetzt, dass alles seine Richtigkeit habe. Der angebliche Enkel konnte Geld und Schmuck natürlich nicht selbst abholen - eine übliche Masche der Trickbetrüger. Schließlich überreichte die Frau Geld und Schmuck Ende der vergangenen Woche an eine ihr unbekannte Person.

Betrugsversuche häufen sich in Vorpommern-Rügen

In Vorpommern-Rügen ist damit innerhalb kurzer Zeit erneut ein Trickbetrug mit der klassischen Enkeltrick-Masche geglückt. Erst am vergangenen Donnerstag wurde ein 82-Jähriger im Bereich Barth geprellt. Bei ihm meldete sich die vermeintliche Schwiegertochter, die vorgab, Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung zu brauchen. Der Senior verlor seine gesamten Ersparnisse an die Betrüger, an die er 30 000 Euro übergab.

Die Polizei mahnt in dem Zusammenhang zur Vorsicht. In Vorpommern-Rügen häufen sich Betrugsversuche. Allein am Dienstag der vergangenen Woche wurden der Polizei im Landkreis acht Fälle angezeigt.

Von OZ