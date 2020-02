Entgleister ÖBB-Zug in Stralsund: Jetzt setzt die ODEG auf diese Bahn

Stralsund

Der entgleiste ÖBB-Zug auf dem Stralsunder Bahnhof ist von der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH ( ODEG) durch ein anderes Fahrzeug ersetzt worden. Laut der ODEG-Sprecherin Dietmute Graf war der Zug nach der Aufgleisung nicht mehr fahrbereit und wurde für nähere Untersuchungen in drei Teile zerlegt.

Wie es zu der Entgleisung am vergangenen Wochenende kommen konnte, ist immer noch unklar. Fahrgäste hätten sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Zug befunden. Wie hoch der entstandene Schaden und die Kosten für die Bergung sind, lässt sich noch nicht sagen. Für die Aufgleisung waren drei Spezialfahrzeuge notwendig. So wurde der verunfallte Zug in der Nacht zu Mittwoch mit einem Kran wieder in die Spur gehoben.

KISS aus Pankow ersetzt den entgleisten ÖBB-Zug

Die Linien, die zuletzt von dem weiß-roten Personenzug, den die ODEG von den Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB) für den Einsatz im Nordosten gemietet hatte, befahren wurden, werden nun von Fahrzeugen vom Typ KISS übernommen. Die „komfortablen, innovativen, spurtstarken S-Bahn-Züge“, wie sie auf einer ODEG-Seite angepriesen werden, verkehren sonst im Bereich Berlin-Brandenburg.

ODEG beschäftigt 60 Mitarbeiter für MV-Verkehr

Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH ist am Mittwoch in den Unternehmerverband Vorpommern e.V. aufgenommen worden und hat an diesem Tag gleich einen Unternehmerstammtisch in Stralsund ausgerichtet. Dabei wollte sich der neue Anbieter im regionalen Schienenpersonenverkehr anderen Unternehmen aus der Region vorstellen. Damit erhofft sich die Privatbahn eine Stärkung in der Region. Betriebsstart auf den Linien in Vorpommern-Rügen war erst im Dezember 2019. Rund 60 neue Mitarbeiter sollen den Bahnverkehr für die ODEG an der Ostseeküste von Rostock bis nach Züssow absichern.

Video: So schön war der havarierte ÖBB-Zug:

https://youtu.be/dODlwwVge30

Mehr lesen:

Zug nach Entgleisung am Stralsunder Bahnhof geborgen: Weiche kaputt

Warnstreik in Stralsund: Busfahrer bekommen kein Geld – auch nicht bei Krankmeldung

Verbrechen im Rotlichtmilieu? Polizei suchte mit Hubschrauber nach vermisster Frau

Von Kay Steinke