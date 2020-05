Entwarnung für Rügen-Urlauber: Baumaßnahme wird verschoben

Stralsund

Gute Nachrichten für alle diejenigen, die Pfingsten Urlaub auf der Insel Rügen machen wollen: Die Baumaßnahme, die am Freitag und Samstag eigentlich für eine Sperrung des alten Rügendamms gesorgt hätte, ist erst einmal abgesagt. Damit heißt es ab Donnerstag: Freie Fahrt auf beiden Brücken.

Rügendamm bleibt offen

Nachdem die OZ am gestrigen Dienstag über die geplante Baumaßnahme berichtet hatte, kam man im Verkehrsministerium in Schwerin ins Grübeln und verhängte schließlich einen Bau-Stopp. „Das heißt, die für Freitag und Samstag geplanten Arbeiten finden erst am 4. Juni statt“, erklärt Ralf Sendowski. Der Leiter des Straßenbauamtes in Stralsund ist natürlich nicht erfreut über die Verschiebung der Maßnahme. „Das kostet uns zwei Tage, und ich weiß nicht, wie das mit der Bauplanung dann aufgeht“, sagt er der OZ und fügt an: „Eigentlich sind es ja hauptsächlich Angler, die den Rügendamm nutzen. Die Touristen werden ja über die Rügenbrücke kommen...“

Bei dem erhöhten Verkehrsaufkommen, mit dem man gerade zu Pfingsten rechnen muss, weil die Deutschen erstmal nach der Corona-Zwangspause wieder reisen dürfen, hätte es dennoch eng werden können auf der Rügenbrücke. Jetzt verteilt sich der Verkehr auf alte und neue Brücke. Viele, die Richtung Poseritz und Zudar wollen, fahren oftmals die alte Bäderstraße und nutzen dafür den Rügendamm.

Rügenbrücke soll ab Donnerstag frei sein

Im Moment ist zwar die Rügenbrücke noch gesperrt, weil hier die letzten Bauarbeiten auf der Inselseite an den Auffahrten liefen, doch die Maßnahme soll am Mittwoch abgeschlossen sein, so dass ab Donnerstag sowohl Rügendamm als auch Rügenbrücke ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen, erklärt Sendrowski gegenüber unserer Zeitung.

Rügendamm-Sperrung verschiebt sich auf Anfang Juni

Der letzte Abschnitt im Mammutprojekt „Sanierung Ortsumgehung Stralsund“ startet also erst am 4. Juni. Dann werden die Auf- und Abfahrtsrampen von der Landesstraße 296 zur Bundesstraße 96 im Bereich Schwarze Kuppe bis hin zum Beginn der Ziegelgrabenbrücke erneuert. Darin eingeschlossen ist die Kreuzung am Rügendamm­bahnhof.

Die Fahrbahndecke auf der Ortsumgehung Stralsund wird seit Oktober 2019 Stück für Stück erneuert (die OZ berichtete). 2,1 Millionen Euro investiert das Land in verschiedene Teil-Maßnahmen.

Von Ines Sommer