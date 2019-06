Steinhagen

Ganz kahl und ohne Haube stand sie in den letzten Jahren da. Quasi ohne Kopf und Arme. Doch pünktlich zum Mühlenfest am Pfingstmontag hat die Erdholländer-Windmühle in Steinhagen ihren Kopf samt Flügel zurück. Rund 70 000 Euro wurden in die Reparatur investiert, die eigentlich schon zum Mühlentag 2016 abgeschlossen sein sollte.

Das Problem wurde nämlich bereits vor drei Jahren sichtbar: Die Mühle drehte sich nicht mehr richtig. Der Mühlenbauer brauchte freie Sicht ins Innere, denn er vermutete, dass etwas mit der Rollenbahn nicht stimmt.

Im ersten Schritt mussten im April 2016 deshalb die Flügel abgenommen werden, im zweiten Schritt wurde die Haube abgebaut. Dann wurde die Metallschiene unter die Lupe genommen. Der Holzring war morsch und musste ausgetauscht werden. Kein Wunder, denn die Hölzer sind schon über 260 Jahre alt. Auch die Windrose wurde gecheckt.

Veranschlagt wurden erst einmal 50 000 Euro. In der Zwischenzeit kam natürlich ein Notdach drauf, damit alles geschützt ist, wie uns damals Martin Zecher erklärte. Der 49-Jährige hat zwar früher Maschinen- und Anlagenbau studiert, lernte dann aber bei seinem Vater, einem Mühlenbaumeister, alles über dieses Handwerk und führt es heute selbst aus. „Alle sagen Mühlenbauer, aber eigentlich gibt es den Beruf offiziell nicht“, sagt der Mann aus Harst bei Wittenburg damals bei einem OZ-Rundgang.

Ein Notdach aus Planen schützte also den Mühlenkopf. Das auch noch im November 2018. Was war passiert? Die Sanierung der oberen Rollenbahn unter der Haube war zwar abgeschlossen, aber nun entpuppte sich die untere Rollenbahn als Problem. Auch hier musste repariert und erneuert werden. Aber diese Mittel waren nicht eingeplant...

Deshalb ist das Projekt zwischenzeitlich ins Stocken geraten, die Kappe mit der Windrose lag am Boden. Daneben waren die Mühlenflügel aufgebockt. Zwei große Ringe aus Holz präsentierten sich dem Betrachter. „Den alten Ring haben wir ausgebaut. Der neue besteht aus mehreren Lagen Eichenholz und ist bereits fertig“, sagte Horst Klawitter, stellvertretender Vorsitzende des Mühlenvereins. „Die neue Bahn sollte eigentlich schon oben eingebaut sein“, so der Negaster. Doch wieder mal lauerte eine böse Überraschung:

Der Ring trägt eine Rollenbahn aus Gusseisen mit einem Zahnkranz, auf der sich die Kappe mit den Flügeln in den Wind ausrichten kann. Diese Rollenbahn war an etlichen Stellen gebrochen. Für den neuen Guss, und der musste wirklich aus einem Guss sein, fehlte zunächst das Geld. So musste der Mühlenverein wieder auf Sponsorensuche gehen. 13 000 Euro zusätzlich mussten her. Damit wuchs die Investition schon auf über 70 000 Euro.

29 000 Euro spendierte Patrick Dahlemann im Mai 2018 aus dem Vorpommern-Fonds, 29 000 Euro hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Eifler zur gleichen Zeit aus dem Strategie-Fonds des Caffier-Ministeriums an Land gezogen (die OZ berichtete). Aus der Gemeindekasse flossen 5000 Euro, und die angesparten Eigenmittel des Mühlenvereins beliefen sich auf rund 8000 Euro.

Nun hoffen alle auf den Mühlentag 2019. Mit drei Jahren Verspätung ist endlich die „Oben-Ohne-Zeit“ vorbei. „Wir hoffen auf ordentlich Wind, damit sich die Flügel auch drehen“, sagt Karsten Wegert, im Mühlenverein Steinhagen für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Und damit sind die Mühlenfans des Vereins ihrem Ziel schon ein großes Stück näher gekommen: Sie wollen endlich Korn mahlen.

Im Inneren der Windmühle ist die alte Technik mit der gewaltigen vierkantigen Königswelle und den großen hölzernen Zahnrädern soweit hergestellt, dass sich die zentnerschweren Mühlsteine eigentlich wieder drehen könnten. Doch dazu muss die Mühle auf der neuen Rollenbahn erst wieder richtig rund laufen. „Das probieren wir in diesen Tagen aus. Und dann fehlt uns nur noch ein Schritt bis zum Schaumahlen: Wir müssen noch die Bremse überarbeiten“, so Horst Klawitter am Montag gegenüber der OZ.

Pfingstmontag in Mühlentag 1752 wurde die Mühle gebaut. 1984 ist das Bauwerk schon mal saniert worden. 12 Jahre stand die mittlerweile unter Denkmalschutz gestellte Mühle ohne Flügel da. Ein Sturm hatte 1997 soviel Schaden angerichtet, dass das Denkmal fortan „oben ohne“ in der Landschaft stand. Letzter Müller in der Windmühle war Max Wilde, der in Steinhagen von 1939 bis 1960 Korn zu Mehl machte und dies auch gleich in der angeschlossenen Bäckerei verarbeitete. Die Müllerstochter Ruth Neumann wohnt noch heute nebenan. Sie sagte in einem früheren Gespräch: „Ich bin so froh, dass ich die Mühle 2004 der Gemeinde geschenkt habe, ich selbst hätte nie eine Sanierung bezahlen können.“ Das neue kleine Vereinsgebäude auf dem Mühlengelände wurde 2014 eingeweiht, nachdem es zuvor in mühevoller Eigeninitiative gebaut worden war. Die 267 Jahre alte Erdholländermühle ist neben der Kirche eins der ältesten Gebäude der Gemeinde Steinhagen. Der Mühlenverein Steinhagen, der sich seit 2003 um die Mühle kümmert und mittlerweile 31 Mitglieder zählt, beteiligt sich schon viele Jahre am Mühlentag, der zeitgleich an vielen Mühlen in Mecklenburg-Vorpommern und bundesweit am Pfingstmontag, dem 10.Juni, stattfindet. Steinhagen ist eine von 16 historischen Mühlen im Land, die an diesem Tag öffnen. Ab 10 Uhr herrscht reges Treiben auf dem Mühlengelände. Bis 17 Uhr können die Besucher die Mühle besichtigen, an den Führungen teilnehmen oder sich bei Kaffee und Kuchen, Grillwurst, geräuchertem Fisch und bei frischem Brot stärken. Für die Kinder gibt es Spaß auf der Hüpfburg, beim Taubenstechen, Zielwurf oder Dosenwerfen. Der Mühlenverein freut sich auf Ihren Besuch.

Zur Galerie An die Erdholländer-Windmühle in Steinhagen wird nach der Sanierung der Rollbahn die Mühlenhaube montiert. Mit 29 000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds wurde die Sanierung unterstützen. In dieser 1752 im Landkreis Vorpommern-Rügen erbauten Erdholländer-Windmühle wurde noch bis zum Jahre 1960 Getreide gemahlen. Seit 2003 ist sie in Obhut eines Mühlenvereins. Dieser ist für die Erhaltung des Denkmal auf Spenden angewiesen. Die Mitglieder sanieren das Bauwerk ehrenamtlich und öffnen es für Besucher. Traditionell wird der Pfingstmontag als Mühlentag begangen.

Mühle Steinhagen

https://players.brightcove.net/44692064001/9acb1661-2991-44e3-91a8-0f2a27bdb5a5_default/index.html?videoId=6041919964001

Ines Sommer