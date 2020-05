Erneut Betrugsversuche in Stralsund und Umgebung

Stralsund

Nach dem Bericht zu Trickbetrügereien im Landkreis Vorpommern-Rügen in der Online- und der Printausgabe der OZ wurden am Donnerstagnachmittag und am Freitag weitere Fälle angezeigt. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion in Stralsund mitteilte, meldete sich sieben Geschädigte. Somit sind innerhalb der letzten beiden Tage 12 Taten bekannt geworden.

Enkeltrick macht weiter die Runde

Bei vier der neuen Fälle gaben Anrufer vor, dass sie Angehörige – meist die Enkel – seien und nach einem Verkehrsunfall dringend Geld benötigen würden. In drei Fällen im Bereich Barth und Stralsund erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch schnell und beendeten das Gespräch.

Anzeige

18 000 Euro für angebliche Schadensregulierung

Eine 86-jährige Frau aus der Region Ribnitz-Damgarten erhielt am 14. Mai gegen 13 Uhr einen Anruf von einer männlichen Person, die sich als einer ihrer Enkel ausgab. Auch er behauptete, dass er für die Regulierung eines Schadens nach einem Verkehrsunfall 18 000 Euro benötige. Die Frau begab sich daraufhin zu ihrer Bank. Die Bankangestellte nahm Kontakt zum Sohn der 86-Jährigen auf und trug so dazu bei, dass der Seniorin kein Nachteil entstand.

Weitere OZ+ Artikel

Angerufene durchschauten die Masche

In den anderen drei Fällen wurden Personen im Alter von 43 bis 58 Jahren aus dem Bereich Stralsund und Ribnitz-Damgarten angerufen, weil sie angeblich bei einem Gewinnspiel eine hohe Geldsumme gewonnen hätten. Um in den Besitz des Geldes zu kommen müssten sie jedoch Transportkosten bezahlen. Keiner der Angerufenen fiel auf die Masche der Betrüger herein.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Auch interessant:

Deutsches Meeresmuseum Stralsund: So soll es nach der Modernisierung aussehen

Stralsund, Rügen, Ribnitz, Grimmen: Kinder dürfen acht statt sechs Stunden in die Kita

Von OZ