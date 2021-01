Erneut Corona-Protest in Stralsund: Polizei erteilt Platzverweise

In Stralsund haben sich am Montagabend erneut Corona-Skeptiker zum Protest auf dem Alten Markt getroffen. Die Polizei stufte die nicht angemeldete Ansammlung als verstoß gegen die Corona-Landesverordnung ein und erteilte Platzverweise.

Seit Monaten treffen sich Corona-Skeptiker immer montags in Stralsund auf dem Alte Markt in Stralsund. Das sorgt, wie hier bei einer Demo Ende November, für Polizeieinsätze. So auch am Montag dieser Woche. Quelle: Christian Rödel