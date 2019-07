Stralsund

In Stralsund hat Ernst Moritz Arndt 1787 das Gymnasium besucht und wohnte im Burmeisterhaus (Mönchstraße 45). Seine ehemalige Schule befindet sich im Katharinenkloster und beherbergt heute das Stralsund Museum. Dort gibt es echte Arndt-Raritäten in der Ausstellung im 1. Obergeschoss. Diese kann noch bis September besichtigt werden, dann wird umgebaut. Einige Höhepunkte: Haarlocke Arndts (1850), Erinnerungsmedaillen aus dem 19. Jahrhundert, Brieftasche mit Notizbuch, von Arndts Lieblingsschwester Charlotte Dorothea Rassow.

Auf einem Schreibtisch Arndts, der 1807 in Stockholm gekauft wurde, befinden sich ein persönlicher Brief Arndts, eine Arndt-Büste aus Porzellan und eine Totenmaske des Dichters. Auch im Besitz: Ein Armband aus Echthaar, das seiner Mutter zugesprochen wird.

Fündig wird man im Stralsunder Stadtarchiv. Dort gibt es die EMA-Sammlung. Dazu gehören außerdem 244 Briefe des Rüganers und 28 an ihn gerichtete Schreiben. Die Sammlung umfasst insgesamt 282 Titel, von denen 164 vor 1900 erschienen.

Arndt-Schulen

In Vorpommern tragen vier Schulen den Namen Arndt. Und zwar in Greifswald, Barth, Martenshagen und Bergen auf Rügen. Bundesweit gibt es insgesamt 16 Arndt-Schulen. Unter anderem in Bonn, Berlin, Köln und Osnabrück.

Sonstige Arndt-Punkte: Wohnhaus der Arndt-Familie in Löbnitz, Wohnhaus der Familie Quistorp (erste Ehefrau von Arndt) in Barth, Haus des Bruders Karl Arndt in Zipke (Versteck auf der Flucht vor französischen Spionen um 1809), Grabstätte der Mutter in Kenz. Grab von Charlotte Dorothea Arndt in Pütte. Gutsverwaltung in Langenhanshagen.

Märchen-Orte

An diesen Orten spielen seine bekannten Volkssagen: Rambin, Dumgenevitz, Bergen und Starkow. In Rambin befindet sich ein spezieller Ort, die Arndt-Buche.

Mehr lesen:

Schwarz. Rot. Arndt. Rügen setzt umstrittenen Dichter dieses neue Denkmal

Kay Steinke