Vor knapp 150 Jahren, am 10. Februar 1872 starb Ernst Nizze, langjähriger Direktor des Sundischen Gymnasiums. Nizze war politisch aktiv und Mitglied des Parlaments in der Frankfurter Paulskirche 1848/49. Er war mit Ernst Moritz Arndt befreundet (1769 bis 1860), mit dem er vergleichbare nationalliberale Positionen im Paulskirchenparlament vertrat. Gewählt wurde der Vater von fünf Kindern für den 15. Pommerschen Wahlkreis Stralsund und Rügen in der Provinz Pommern.

Das Gymnasium befand sich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im früheren Katharinenkloster, das heute museal genutzt wird. Wie andere Rektoren wohnte Nizze im jetzigen Verwaltungsgebäude des Meeresmuseums. 33 Jahre und sechs Monate war er, und zwar 1832 bis 1865, Chef des Sundischen Gymnasiums. Beim Abschied war Nizze 77 Jahre alt. Zum Abschied vom Amt wurde er mit einem großen Fackelzug geehrt.

Geboren wurde Ernst Nizze 1788 im mecklenburgischen Ribnitz als Sohn eines Pfarrers. Sein Bruder Friedrich Ludwig war dort Arzt und Bürgermeister. Ernst Nizze studierte ab 1807 in Rostock, Jena und Heidelberg. Er wurde in der Neckarstadt Mitglied des Corps Guestphalia, einer schlagenden Studentenverbindung, was dem Geist seiner Zeit entsprach. 1812 wurde der Pastorensohn in Erlangen promoviert.

Er engagierte sich in den Befreiungskriegen gegen die napoleonische Besetzung und für die Einheit Deutschlands. Nizze trat 1813 dem Lützower Freikorps bei. Nach Stationen in Berlin und Prenzlau kam der Philologe, der auch Mathematik unterrichtete, an den Sund. Dort veröffentliche der Lehrer Lehrbücher zur Algebra und Geometrie. 1824 erschien sein einflussreiches Buch „Archimedes Werke deutsch“. Drei Jahre später wurde ihm der Professorentitel verliehen. Der Gymnasialrektor hat in vielfältiger Weise in seiner Stadt gewirkt, war Mitglied des Polytechnischen und Literarischen Vereins sowie Mitgründer des Stralsunder Gustav-Adolf-Vereins, einer Hilfsorganisation des deutschen Protestantismus.

