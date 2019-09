Erntedankfest in Stralsund

Stralsund

Zu Beginn des Gottesdienstes, der sich ganz dem Thema Erntedank widmete, konnten die 250 Besucher in der großen Stadtkirche noch eine kleine Zeremonie verfolgen: Die traditionelle Erntekrone wurde hoch gezogen. Auch wenn da nicht gleich auf Anhieb alles glatt ging, hatte Küsterin Annemarie Wossidlo, seit 12 Jahren in St. Nikolai mit jeder Bank und jedem Winkel der Kirche vertraut, alles voll im Griff.

Die Erntekrone kam auch in diesem Jahr aus dem Landwirtschaftbetrieb von Aurel Hagen aus Wendorf, einer Gemeinde vor den Toren der Hansestadt. Und während der Landwirt in der Kirche dem Gottesdienst lauschte, hatten seine Mitarbeiter schon einiges an Technik auf den Alten Markt gefahren. Und so ließen sich Oberbürgermeister Alexander Badrow und Aurel Hagen, beide übrigens mit CDU-Parteibuch, auch nicht lange bitten, nach dem Gottesdienst auf einen großen Mähdrescher zu klettern.

Und auch wenn sich das Wetter nicht von seiner besten Seite zeigte, ließen sich all die, die etwas von ihrer Ernte präsentieren wollten, nicht die Laune verderben. Ob frisch Gebackenes, Wild, Gegrilltes oder Stände mit Honig, Handarbeiten, Strohkunstwerken und Gemüse, überall lockten Ernteprodukte. Dass man sich die auch in einer Kiste jede Woche nach Hause schicken lassen kann, erklärte Ingo Felgenhauer aus Duvendiek, ein „Macher“ der solarischen Landwirtschaft. „Kohlrabi, Kräuter, Salat und auch Paprika kommen so frisch geerntet an den Mann.“

Zur Galerie Auf dem Alten Markt präsentierten viele ihre Produkte.

Von Ines Sommer