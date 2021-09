Erntedankfest in Stralsund: Oberbürgermeister wurde zum Küchenmeister

Stralsund

Bei angenehm warmen spätsommerlichen Temperaturen und großem Besucherandrang ging am Sonntag in Stralsund das diesjährige Erntedankfest über die Bühne. Mit einem Erntedankgottesdienst in der ehemaligen Ratskirche St. Nikolai begann der Auftakt des traditionell christlichen Ritus´, dem auch der Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) beiwohnte und einen großen Sonnenblumenstrauß beisteuerte. Im Anschluss an den Gottesdienst in St. Nikolai ging der Stadtverwaltungschef in die Marienkirche, um dort die Foto-Ausstellung zur Sonnenblumen-Mitmach-Aktion mit 120 Bildern im der westlichen Turmhalle des größten Stralsunder Gotteshauses zu eröffnen.

23 Stände auf dem Alten Markt

Nach der Ausstellungseröffnung eilte der OB auf den Alten Markt, wo 23 Stände zum Verweilen oder besser Genießen einluden, denn hier wurden diverse kulinarische Köstlichkeiten feilgeboten. Die Aktiven des Stralsunder Traditionsvereins kochten gemeinsam mit den trinkfesten Kerlen der Stadtwache eine deftige Hühnersuppe im Kessel auf einem kleinen Lagerfeuer.

OB Badrow musste Gemüse für Suppe schnippeln

Als Badrow den Alten Markt betrat, kassierten die raubeinigen Männer von der Stadtwache den OB ein und vergatterten ihn zum Schneiden von Suppengemüse. Dabei mopste sich Badrow so manches Stück rohen Gemüses, um es schnell in seinem Mund verschwinden zu lassen. Für die jüngsten Besucher des Erntedankfestes war die schwere Technik in Form eines riesigen Mähdreschers und eines Traktors des Landwirtes Aurel Hagen ein absolutes Zugpferd.

Von Christian Rödel