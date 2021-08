Eröffnung der Stralsunder Orgeltage am Mittwoch in St. Marien

Stralsund

Am Mittwoch, 25. August 2021, werden um 19 Uhr in der Stralsunder Marienkirche die „Friedrich-Stellwagen-Orgeltage“ eröffnet. Sie stehen unter der Schirmherrschaft der Bundestagsabgeordneten Dr. Angela Merkel. Das Eröffnungskonzert wird von Martin Rost an der Stellwagen-Orgel gestaltet.

Es ist der herausragenden Bedeutung des Amsterdamer Orgelmeisters Jan Pieterszoon Sweelinck gewidmet, dessen 400. Todestages die Musikwelt in diesem Jahr gedenkt. Martin Rosts Programm präsentiert eine Auswahl von Werken Sweelincks und seiner bedeutendsten Schüler Samuel Scheidt, Andreas Düben und Heinrich Scheidemann. Eintrittskarten zum Eröffnungskonzert zu 10,- und 7,- Euro sind ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etliche Konzerte bis zum 29. August

Nach der Eröffnung werden die Stellwagen-Orgeltage mit hochkarätigen Konzerten fortgesetzt. Gewandhausorganist Michael Schönheit spielt am Donnerstag, 26. August, 19.00 Uhr einen Orgelabend mit Kompositionen von Bach an der neuen Orgel der Kulturkirche St. Jakobi. Rahmen bilden die beiden mehrteiligen, von norddeutschen Vorbildern inspirierten Toccaten C-Dur des Meisters. Karten zu 12,-Euro sind ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Liederabend in der Turmhalle

In der Turmhalle von St. Marien erwartet Musikfreunde am Samstag, 28. August, 19.00 Uhr ein besonderes musikalisches „Highlight“: Die Dresdner Mezzosopranistin Britta Schwarz ist, am Klavier begleitet von Gewandhausorganist Michael Schönheit aus Leipzig, mit einem Liederabend zu erleben. Es erklingen Lieder von Zelter, Schubert sowie Clara und Robert Schumann. Erstmals wird ein solcher Liederabend in Stralsund mit einem aus der Zeit der Kompositionen stammenden, historischen Hammerklavier ausgeführt. Der Eintrittspreis zum Konzert beträgt 12,-Euro, es empfiehlt sich eine vorherige Reservierung (begrenzte Platzanzahl), die Abendkasse öffnet 18.30 Uhr.

Am Sonntag, 29. August, 11.45 Uhr findet eine Orgelmatinee in St. Marien statt. Noch einmal ist Britta Schwarz , Mezzosopran zu erleben. Gemeinsam mit Marienorganist Martin Rost gestaltet sie ein Konzer, in dem Kostbarkeiten des mitteldeutschen Barock auf dem Programm stehen. Es erklingen Werke von Kuhnau, Bach, Händel u.a. Der Eintritt zur Matinee ist frei.

Spektakuläres Abschlusskonzert geplant

Das Abschlusskonzert der Orgeltage, das am 29. August, 19 Uhr in der Marienkirche stattfindet, bietet einen besonderen musikalischen Höhepunkt im Konzertkalender der Hansestadt. Drei Musiker-Gedenktage – die 400. Todestage von Michael Praetorius und Jan Pieterszoon Sweelinck sowie der 375. Todestag des legendären Stralsunder Marienorganisten und Schütz-Schülers Johann Vierdanck veranlassten die Solisten Erika Tandiono (Sopran), Jeroen Finke (Bariton) und Lisa Bork (Orgel), ein Programm mit Vokal- und Orgelkompositionen der drei herausragenden Renaissance-Komponisten zusammenzustellen. Geistliche Konzerte, Choralbearbeitungen und freie Orgelwerke bieten Abwechslung und Klangvielfalt, und Stellwagens gewaltige Orgel bietet die idealen Möglichkeiten zur Darbietung der Musik jener Epoche. Zum Beschluss des Abends erklingt Michael Praetorius‘ monumentale Orgelfantasie über Luthers „Ein feste Burg ist unser Gott“. Eintrittskarten zum Preis 12,- Euro sind ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Von kst