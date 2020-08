Im Stralsunder Theater wurden am Samstag 17 Jugendliche in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Die Veranstaltung war der Auftakt für 26 weitere Jugendweihen mit knapp 500 Teilnehmern in ganz Vorpommern-Rügen. Dabei haben sich die Mädchen und Jungen in vielen Kursen auf diesen Tag vorbereitet.