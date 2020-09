Stralsund

Die Aufregung bei allen Beteiligten ist groß: Nach langer Zeit des Schweigens erklingt heute Abend erstmals die restaurierte Jakobiorgel in der Kulturkirche für die Öffentlichkeit. Damit nicht genug werden mit der Weihe des Instruments zeitgleich die ersten Stralsunder Orgeltage eröffnet.

Der Traum von der „Orgelstadt“

Nach über vier Jahren Bauzeit und 2,4 Millionen investierten Euro ist die Orgel in der Jakobikirche fertigstellt. Und damit erfüllt sich der große Wunsch des einstigen Vorsitzenden der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Professor Gottfried Kiesow, von der „Orgelstadt Stralsund“. Denn mit der Fertigstellung der Jakobiorgel können nun in allen drei großen Stadtkirchen die Königinnen der Instrumente, die Orgeln, wieder erklingen. Am Sonntag wird zudem um 17 Uhr zu einem Festkonzert in die Jakobikirche eingeladen.

Bei vier Konzertveranstaltungen wird die Stellwagen-Orgel in der Marienkirche erklingen. Quelle: Maik Bleidorn

Wie der Name verrät, dreht sich bei den Stralsunder Orgeltagen jedoch nicht alles ausschließlich um die Jakobiorgel, sondern alle drei beeindruckenden Instrumente in St. Marien, St. Nikolai und St. Jakobi werden erklingen. Allein an der monumentalen frühbarocken Stellwagen-Orgel (1659) in der Stralsunder Marienkirche finden vier Konzertveranstaltungen statt. Am Montag, 21. September, spielt Krzysztof Urbaniak aus Lodz um 12 Uhr ein Programm mit Orgelmusik der Renaissance und des Frühbarock, die in polnischen Quellen überliefert ist. Präludien, Toccaten und Fantasien stehen dabei neben Tanzsätzen und Choralbearbeitungen. Der Eintritt ist frei.

Vier Veranstaltungen in St. Marien

Am Abend des gleichen Tages erklingt um 19.30 Uhr in St. Marien Königliche Musik! Das „Ensemble Hildebrandt 1719“ bringt mehrchörige Musik der Renaissance vom polnischen Königshof in Krakau zu Gehör. Die Stralsunder Marienkirche ist mit ihrer mitteltönig gestimmten Stellwagen-Orgel und den Musikemporen der einzige Ort in Norddeutschland, an dem diese Musik in originalgetreuer Weise zur Aufführung gelangen kann. Eintrittskarten sind für 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Am Donnerstag, dem 24. September, spielt Marienorganist Martin Rost um 12 Uhr eine Matinee zum Thema „Kollegen, Freunde und Weggefährten des Orgelbauers Friedrich Stellwagen“. Das Programm mit Werken von Scheidemann, Düben, Scheidt, Rubert und Tunder beleuchtet die vielfältigen Verbindungen des berühmten Orgelbaumeisters in der Musikwelt seiner Epoche. Der Eintritt für diese Orgelmusik ist frei.

Orgelkonzert für Kinder

In St. Jakobi wird am Dienstag, dem 22. September, zur Matinee mit Gerhard Löffler aus Hamburg eingeladen (Eintritt frei). Mittwoch startet um 12 Uhr eine Matinee in der Nikolaikirche. Stummfilm und Orgel heißt das Motto am gleichen Tag um 19.30 Uhr, wenn Kirchenmusikdirektor Matthias Pech und Wieland Möller gemeinsam musizieren (Eintritt 12/8 Euro). Und auch die Lütten sollen nicht zu kurz kommen. Sie sind am Donnerstag um 15 Uhr in der Nikolaikirche zum Kinderorgelkonzert herzlich willkommen. Matthias Pech und Regine Thomas spielen und lesen „Peter und der Wolf“ (Eintritt frei).

Orgelnacht in allen drei Kirchen

Der musikalische Abschluss der Orgelnacht wird in der Nikolaikirche sein. Quelle: Maik Bleidorn

Höhepunkt der Orgelwoche ist die dreiteilige Orgelnacht, die an alle drei großen Orgeln Stralsunds führt – an die Stellwagen-Orgel in St. Marien, die Jakobi-Orgel und die Buchholz-Orgel in St. Nikolai. Das Spektakel beginnt am Freitag, dem 25. September, um 19.30 Uhr mit einem ersten Programmteil in St. Marien. Jean Luc Ho aus Paris spielt Werke von Schütz, Cabanilles und Pachelbel.

Das Konzert wird im Anschluss um 20.45 Uhr in St. Jakobi unter dem Motto „Barock bis Klassik“ mit Gewandhausmusiker Michael Schönheit fortgesetzt. „Romantik bis Moderne“ heißt es dann im dritten Teil gegen 22 Uhr in der Nikolaikirche. Jan Ernst und Matthias Pech an der Orgel sowie Wieland Möller am Schlagzeug musizieren fürs Publikum. Eintrittskarten für die gesamte Veranstaltung mit drei Konzerten sind zum Preis von 24/20 Euro ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Ihren Abschluss findet die erste Stralsunder Orgelwoche am Sonntag, dem 27. September, um 17 Uhr in der Jakobikirche. Maren Roederer (Sopran), Kim Schrader (Tenor), Landeskirchenmusikdirektor Frank Dittmer sowie die beiden Stralsunder Matthias Pech und Martin Rost gestalten dieses Konzert mit dem Titel „ con voce festiva“ (Eintritt 16/12 Euro).

Von Ines Sommer und Miriam Weber