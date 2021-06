Erste Stralsunder haben digitalen Impfpass aus der Apotheke

Stralsund

Es ist eine Sache von Minuten, um zu einem EU Covid-19 Impfzertifikat zu kommen. Das demonstrierte am Montagnachmittag Lars Dosdall in der Apotheke an der Schwedenschanze. „Sie brauchen nur ihren gelben Impfpass mit den beiden bestätigten Corona-Schutzimpfungen und den Personalausweis mitzubringen“, sagt der Apotheker.

Von Letzterem werden Name und Geburtsdatum in den Computer eingegeben und aus dem Impfausweis kommen Impfstofftyp und -arzneinmittel dazu sowie das Datum der zweiten Impfung. Ein Knopfdruck und schon spuckt der Drucker das Zertifikat des Robert Koch Instituts (RKI) aus. Das alles ist kostenlos.

Mit dem Smartphone den QR-Code scannen

„Nun brauchen sie nur noch mit ihrem Smartphone den QR-Code auf dem Ausdruck einscannen – wahlweise in der Cov-Pass-App des RKI oder der bisherigen Corona-Warn-App und fertig ist die digitale Variante des Impfpasses“, sagt Dosdall. Deren Vorteil: Wer diesen QR-Code auf dem Smartphone hat, kann seinen Impfnachweis zu Hause lassen, wenn er beim Gaststättenbesuch oder bei der Flughafenkontrolle vor einer Reise ins europäische Ausland gebeten wird, diesen vorzuzeigen.

Digital eintragen lassen kann man sich zunächst auch nur die Erstimpfung. Der Tipp von Lars Dosdall: „Wer etwa in den Urlaub nach Österreich fahren möchte, die Zweitimpfung aber noch nicht in Sicht hat, kann dies dennoch tun. „In Österreich wird auch die Erstimpfung ab dem 22. Tag nach dem Piks akzeptiert.“

Mehr Vorbereitungszeit wäre wünschenswert gewesen

An der Schwedenschanze wie in den anderen Apotheken der Hansestadt begann die Ausgabe der digitalen Impfnachweise am Montag eher verhalten. „Wir hatten am Vormittag noch mit Serverproblemen und Browsereinstellungen zu kämpfen, sagt Jan Picht, der für Simson- und Marktapotheke spricht. Für ihn kam die Aktion, mit der der Gesundheitsminister die Apotheker in die Pflicht genommen hat, wieder einmal etwas überstürzt.

„Hauptsächlich mussten aus Datenschutzgründen noch Einstellungen vorgenommen werden. Etwas mehr Vorbereitungszeit wäre wünschenswert gewesen.“ Als das System lief, habe sich der Andrang der Interessierten den Montag über in Grenzen gehalten.

Reisewillige unter den Interessenten

Bei Christiane Schiller, Chefin der Brunnenapotheke im Strelapark, hat es in der vergangenen Woche bereits viele Nachfragen nach dem digitalen Impfpass gegeben. „Ich habe die Anrufer auf Montag vertröstet“, sagt die Apothekerin. Als die Computersysteme ab Mittag stabil liefen, haben sie sich dann innerhalb weniger Stunden das Zertifikat abgeholt. „Darunter auch Leute, die noch in dieser Woche eine Reise antreten wollten“, sagt Christiane Schiller.

Auch sie hätte sich ein wenig mehr Einarbeitungszeit gewünscht. „Die Kunden haben immer noch viele Fragen zu der Digitalvariante des Impfpasses. Mancher ist gar verwundert, dass er dafür ein Smartphone braucht“, sagt sie. Wer also die Digitalvariante mit dem QR-Code nutzen will, wird um ein modernes Smartphone nicht herumkommen. „Jedoch bekommen alle Interessenten auch den Papierausdruck mit, auf dem ebenfalls der QR-Code samt Name, Geburtsdatum und Impfdaten verzeichnet sind“, so die Chefin der Brunnenapotheke, die darauf hinweist, dass der gelbe Impfausweis aber weiterhin seine Gültigkeit behält.

Corona-Warn-App oder Cov-Pass-App?

Von einem verhaltenen Andrang spricht auch Petra Verhoeven von der Korallenapotheke. „Es waren hauptsächlich Stammkunden, die nachgefragt haben“, sagt die Apothekerin. „Eine Nachfrage bis zu 100 Interessenten am Tag würden wir über das Alltagsgeschäft beherrschen. Danach müssten wir dann jemanden abstellen.“ Danach sah es am Montag aber noch nicht aus.

Was nutzen die meisten für den digitalen Impfnachweis – Corona-Warn-App oder Cov-Pass-App? Verhoevens Eindruck: „Die Cov-Pass-App. „Die Leute gehen davon aus, dass diese wohl eher dem entspreche, was ab 1. Juli EU-weit als elektronischer Impfausweis akzeptiert wird.“

Ein kurzer Weg zum digitalen Impfzertifikat Das digitale EU Covid-19 Impfzertifikat wird ab 1. Juli offiziell EU-weit eingeführt. Auf diese entsprechende Verordnung haben sich die EU-Länder innerhalb von nur zwei Monaten geeinigt. In Deutschland und anderen EU-Ländern werden die entsprechenden Zertifikate jedoch bereits ausgegeben. Wo finde ich eine Apotheke, die den Pass ausstellt? Im Internet unter der Adresse www.mein-apothekenmanager.de. Postleitzahl eingeben und dann aussuchen. Was brauche ich für den digitalen Impfpass aus der Apotheke? 1. Den persönlichen gelben Impfpass mit zwei gültigen Einträgen zur Impfung gegen Covid-19, bzw. im Falle einer Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson einen gültigen Eintrag. 2. Den Personalausweis zum Abgleich von Name und Geburtsdatum mit dem gelben Impfausweis. Impfung und Impfstoff, dessen Hersteller sowie Name und Geburtstag werden für die App erfasst. Der daraufhin vom Robert-Koch-Institut übermittelte QR-Code gibt auch nicht mehr als diese Daten preis. Den Code gibt es in der Apotheke als Ausdruck. Mit einem Smartphone, das etwa über die Corona-Warn App oder die Cov-Pass-App vom Robert Koch-Institut verfügt, kann dieser QR-Code gescannt und im Handy genutzt werden. Die Apps gibt es für das iOS Betriebssystem im App Store bei Apple und für Android Systeme bei Google im Play Store. Der gelbe Impfpass behält weiterhin seine Gültigkeit.

Eine kleine Entscheidungshilfe für alle, die nach einer Apotheke suchen, die EU Covid-19 Impfzertifikat ausstellt, gibt es im Internet unter der Adresse www.mein-apothekenmanager.de. Einfach die Postleitzahl eingeben und dann finden sich auf dem Portal nicht nur die Schnelltestanbieter unter den Apotheken, sondern auch die mit dem digitalen Impfpass. Der erste Eindruck am Montag: Beim Impfpass sind alle Stralsunder Apotheken dabei.

Von Jörg Mattern