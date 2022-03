Stralsund

Im Oktober hatte die Bürgerschaft den Oberbürgermeister per Beschluss beauftragt zu prüfen, ob in der Bücherzelle im Selliner Weg eine mit Solarenergie betriebene Handy-Ladestation installiert werden könnte. „Nun, wir haben geprüft – und auch gleich umgesetzt! Ganz pragmatisch mit einer Solar-Komplett-Lösung aus dem Baumarkt, die von den Kollegen aus dem Amt für Schule und Sport besorgt und eingebaut wurde“, sagte Alexander Badrow in der letzten Bürgerschaftssitzung.

Ladestation mit Solarteilen aus dem Baumarkt

Für Material und Installation hat die Stadt 649,20 Euro ausgegeben. Seit ein paar Tagen ist die Handyladestation direkt am Ostseeküstenradweg in Betrieb. „Nun hoffen wir, dass alles heil bleibt und sich die Folgekosten für Wartung, Reinigung und Pflege in Grenzen halten. Denn dann könnte man auch über eine Ausweitung dieser Variante im Stadtgebiet nachdenken.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ganz wichtig zu wissen: Bücher gibt es in der Bücherzelle, die einst eine öffentliche Telefonzelle war, natürlich auch noch. Das verkürzt die Wartezeit beim Laden des Handys...

Von Ines Sommer