Auf der Hainholzstraße in Stralsund rollt der Verkehr wieder. Nach Abschluss umfangreicher Bauarbeiten auf dem ersten und 140 Meter langen Bauabschnitt wurde die Sperrung der Straße am Dienstagmittag aufgehoben.

Erster Bauabschnitt geschafft: Sperrung der Hainholzstraße in Stralsund aufgehoben

Erster Bauabschnitt geschafft: Sperrung der Hainholzstraße in Stralsund aufgehoben

Kostenlos bis 13:51 Uhr Erster Bauabschnitt geschafft: Sperrung der Hainholzstraße in Stralsund aufgehoben