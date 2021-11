Rostock/Wismar/Stralsund

Die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH wird im Sommer des kommenden Jahres einen vollelektrischen Portalkran an das Hafenumschlagsunternehmen Euroports Germany liefern. Es ist das erste Gerät im europäischen Markt, teilt der Kranhersteller mit. Alle Bewegungen der neuen Maschine erfolgen mittels emissionsfreien Elektromotoren.

„Wir wollen auch unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten“, sagt Karsten Lentz, Geschäftsführer der Euroports Germany Gruppe. Euroports erhöht mit dieser Investition seine Kapazität im Rostocker Überseehafen. Jedes Jahr werden mehr als 60 Millionen Tonnen Schüttgut, Stückgut, Container und Flüssiggüter durch das Unternehmen umgeschlagen. „Der Kran wird zukünftig für den Umschlag von allen Güterarten auf diesem Terminal eingesetzt. Dazu zählen neben Baustoffen auch Erze, Kalk, Gips, Holzhackschnitzel und vieles mehr“, ergänzt Lentz.

Die Maschine ist mit synchronen Elektromotoren und hocheffizienten Leistungsspeichern ausgestattet. Quelle: Liebherr

Der elektrisch angetriebene Portalkran ist für Häfen und Terminals mit elektrischer Infrastruktur konzipiert. Alle Kranbewegungen, wie Wipp-, Hub-, Schwenk- und Fahrbewegungen, erfolgen nicht hydraulisch, sondern mittels emissionsfreier Elektromotoren. Mit einer maximalen Reichweite von bis zu 48 Metern können Schiffe bis zur Post-Panamax-Klasse bedient werden. Der LPS 420 E hat eine maximale Hubkapazität von bis zu 124 Tonnen.

Zunehmende Elektrifizierung in der maritimen Wirtschaft

Die Elektrifizierung der Antriebe ist auch in der maritimen Industrie auf dem Vormarsch. Neben einer verstärkten Nachfrage nach elektrifizierten Kränen rücken auch hybride Antriebskonzepte, bestehend aus einem Diesel- und einem Elektromotor, sowie vollelektrische Lösungen immer mehr in den Fokus, bestätigt Liebherr Rostock.

Fakten zum emissionsfreien Kran von Liebherr Typ: LPS 420 E

LPS 420 E Maximale Reichweite: 48 Meter

48 Meter Maximale Hubkapazität: 124 Tonnen

124 Tonnen E-Antrieb: Für alle Wipp-, Hub-, Schwenk- und Fahrbewegungen, flüssigkeitsgekühlt, geringes Trägheitsmoment

Für alle Wipp-, Hub-, Schwenk- und Fahrbewegungen, flüssigkeitsgekühlt, geringes Trägheitsmoment Wärmetauscher: Außerhalb des Krans, wodurch keine Luft in den Innenraum des Krans gebracht werden muss. Dadurch wird die Verunreinigung durch Staub auf ein Minimum reduziert.

Außerhalb des Krans, wodurch keine Luft in den Innenraum des Krans gebracht werden muss. Dadurch wird die Verunreinigung durch Staub auf ein Minimum reduziert. Spannungsversorgung: Der Liebherr-Aktiv-Frontend-Frequenzumrichter kompensiert Abweichungen in der Spannungsversorgung. Die Maschine ist mit hocheffizienten Leistungsspeichern ausgestattet, um die Spitzenlast in der Hauptstromversorgung des Krans zu reduzieren und regenerative Energie innerhalb der Anlage zu nutzen.

„Doch leider sind wir meist fremdgesteuert“, sagt Steffen Klar, verantwortlich für die Hafenentwicklung und Organisation im Seehafen Stralsund. „Wir wollen gern auf umweltfreundlichere Maschinen zurückgreifen – gerade auch bei den explodierenden Dieselpreisen – jedoch sind wir darauf angewiesen, was die Hersteller anbieten.“ Hinzu komme, dass bei neuen, strombetriebenen Kränen auch die Infrastruktur angepasst werden müsse. „Das sind erhebliche Investitionen.“

Seehäfen Wismar und Stralsund: Umweltfreundlichere Alternativen fehlen

Das große Ziel sei aber auch am Stralsunder Seehafen die CO2-Reduzierung – und dafür werde entsprechende Technik umgerüstet. „Wir benutzen zum Beispiel Bagger mit Energierückgewinnung. Sie speichern bei bestimmten Bewegungen die Energie und geben sie bei anderen wieder ab. Dadurch wird der Prozess energieeffizienter“, erklärt er.

Steffen Klar, Prokurist im Seehafen Stralsund Quelle: Jörg Mattern

In die Zukunft geblickt rechnet Steffen Klar damit, dass eher die Brennstoffzelle – also Wasserstoff – als die Akkutechnik an den Häfen zum Einsatz kommt. „Bisher ist nämlich nicht klar, ob die Batterien so schwere Arbeit über eine 16-Stunden-Schicht garantieren können.“

Ähnlich sieht es auch der Geschäftsführer des Seehafens Wismar, Michael Kremp. „Die Frage ist auch: Wie lange brauchen die Batterien dann zum Laden?“, betont er. Bisher kommen auf dem Wismarer Umschlagplatz zum Beispiel mobile Hybrid-Kräne zum Einsatz, die 35 Prozent ihrer Energie rückgewinnen können. Auch bei Zugmaschinen und Gabelstaplern komme endlich Bewegung in den Markt, blickt Kremp voraus. „Aber bislang gibt es nicht viele Alternativen mit Marktreife.“

Michael Kremp Quelle: Nicole Buchmann

Abgesehen von den Maschinen will der Wismarer Seehafen auch bei der Eigenstromversorgung autarker werden. „Wir prüfen derzeit, ob bis Ende 2022 eine Fotovoltaikanlage auf 14 000 Quadratmetern gebaut werden kann“, sagt Geschäftsführer Kremp.

Rostock Port will Ökostrom und CO2-neutrale Antriebstechnik

Auf den ganzheitlichen Ansatz wird auch am Rostocker Hafen gesetzt. Bereits realisiert wurden eine energetische Gebäudesanierung, die Umstellung auf LED-Beleuchtung und eine eigene Fotovoltaikanlage, teilt Sprecher Christian Hardt mit. Auch die Scandlines-Hybrid-Fähren „Berlin“ und „Copenhagen“ auf der Strecke Rostock-Gedser und das 54 Kilometer umfassende Bahngleisnetz des Rostocker Hafens leisten einen Beitrag für weniger Emissionen am Überseehafen, an dem jährlich mehr als 25 Millionen Tonnen Güter aller Art umgeschlagen werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch auch in den kommenden Jahren hat Rostock Port einiges vor: Die Umstellung auf Ökostrom 2022 und des Fuhrparks auf CO2-neutrale Antriebstechnik bis 2035, der Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur und die Ausweitung des Landstromangebotes sind nur einige Projekte, die Rostock Port realisieren will. Außerdem soll die Rolle des Hafens als Energiedrehscheibe – also Erzeugung, Import, Lagerung und Verteilung von zukünftig klimaneutralen Energieträgern – in den kommenden Jahren durch das Wasserstoffprojekt „HyTechHafen Rostock“ vorangetrieben werden.

Von Ann-Christin Schneider