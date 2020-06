Stralsund

In der Nikolaikirche wird wieder musiziert. Unter dem Motto „Drei“ findet das erste Orgelkonzert der Saison in der Stralsunder St. Nikolaikirche am Mittwoch, 10. Juni, statt.

Kirchenmusikdirektor Matthias Pech vor der Buchholz-Orgel in der Stralsunder Nikolaikirche. Quelle: Johannes Pilgrim

Anzeige

In Anlehnung an den Sonntag „Trinitatis“ spielt Kirchenmusikdirektor Matthias Pech ab 18 Uhr an der Buchholz-Orgel von 1841 jeweils drei Werke oder Werkteile von Johann Sebastian Bach, August Gottfried Ritter, César Franck und Manuel Gera. Letzterer komponierte sein „Präludium aus A.S.“ zum 300. Todestag des bedeutenden Orgelbauers Arp Schnitger.

Weitere OZ+ Artikel

Stralsunder und Gäste der Stadt sind in der Ratskirche am Alten Markt willkommen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Lesen Sie auch:

Von OZ