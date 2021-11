Stralsund

Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft werden möchte, ist oftmals hart in der Haltung und verteidigt den Standpunkt gerne wortreich. Dennoch werden Impfangebote in Vorpommern-Rügen zurzeit stark nachgefragt. So sehr, dass sich im Stralsunder Einkaufszentrum Strelapark am Freitag, 19. Oktober, erneut eine lange Schlange bildete. Anstatt die Spritze abzulehnen, warten Ungeimpfte nun stundenlang darauf, sie zu bekommen. Die OZ wollte wissen: Was sprach bisher dagegen? Was gab nun den Ausschlag? 

Bei Enrico Schneider aus Stoltenhagen bei Grimmen war es ein pragmatischer Grund: „Ich will wieder Handball spielen. Seit Mittwoch gilt in unserer Halle 2G, also darf ich sie nicht mehr betreten“, erzählt der 22-Jährige. Das Spiel am Wochenende musste seine Mannschaft absagen, da sie nicht mehr genug Spieler aufbieten kann. „Bisher fand ich die Impfung nicht nötig. Ich habe ein gutes Immunsystem, bin oft zuhause und treffe nicht so viele Menschen.“ Ein Teil seiner Familie sei geimpft, ein Teil nicht. Streitereien gab es deshalb nicht.

Rund 100 Personen warteten am Freitag stundenlang auf die Impfung. Bei einer Aktion einige Tage zuvor wurden fast 200 Spritzen gesetzt. Für mehr als 100 davon war es die Erste. Quelle: Kai Lachmann

„Ich habe Angst vor Spritzen“

An Position 84, 85 und 86 in der Schlange stehen Vivienne Wolfermann, Josefine Rietz (beide aus Stralsund) und Julia Wittkowski aus Wilmshagen bei Grimmen (alle 18). Nachdem zunächst ältere Menschen an der Reihe waren und sie sich im Sommer hätten impfen lassen können, waren die Zahlen so niedrig, dass das kein Thema gewesen sei. „Ich möchte aber einfach mal wieder richtig feiern gehen“, erzählt Vivienne. Was hat sie bisher von der Impfung abgehalten? Etwas verlegen antwortet sie: „Ich habe Angst vor Spritzen.“ Zudem sei sie verunsichert durch Beiträge auf Facebook. „Die Einschränkungen für Ungeimpfte kommen mir vor wie eine indirekte Impfpflicht. Das beweist, dass die Aufklärung nicht gut funktioniert hat.“

„Ich mache das vorrangig wegen der Arbeit“, meint Julia. Sie und Josefine sind Aushilfen in einem Mode-Geschäft und befürchten, gekündigt zu werden, sei es wegen Lockdown oder Quarantäne. „Bisher hatte ich keine Angst, mich anzustecken“, sagt Josefine. Wenn sie nun mit Freunden zusammensitzt und jemand fragt, wer alles geimpft ist, sei es ihr unangenehm, wenn nur sie die Hand nicht hebt. Außerdem, so berichtet Julia, seien sie schon zweimal aus einem Lokal geworfen worden, weil sie keinen Impfnachweis hatten.

„Das ist Nötigung“

Seinen Job will auch Rico Knoche nicht aufs Spiel setzen. „Ich bin Elektromonteur und deutschlandweit im Einsatz.“ Probleme habe es bisher nicht gegeben. „Aber jetzt wollte ein Kunde in Hamburg, dass alle Arbeiter geimpft oder genesen sind. Da konnte ich nicht hinfahren. Außerdem bin ich auf Bus und Bahn angewiesen“, sagt der Velgaster. Sollte 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt werden, wonach es aussieht, könnte er sie nicht mehr nutzen. Denn vor jeder Fahrt einen Test zu besorgen – unmöglich.

Ein weiterer Grund: Sollte er in Quarantäne müssen, würde er als Ungeimpfter nun keinen Lohnersatz mehr erhalten. „Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist Nötigung. Ich lasse mich jetzt impfen, weil ich die Schnauze voll habe. Begeistert bin ich aber nicht.“

Anett Brüske und Rico Knoche aus Velgast hatten bislang Bedenken. Sie hat Asthma und Diabetes, für ihn war die Impfung bisher kein Thema. Quelle: Kai Lachmann

„Ich habe Asthma und Diabetes“

Die Gründe bei seiner Freundin Anett Brüske haben auch mit Arbeit zu tun, aber nicht nur. „Ich habe heute ein Vorstellungsgespräch“, erzählt sie und dass eine fehlende Impfung hinderlich sein könnte, einen neuen Job zu bekommen. „Außerdem habe ich Asthma und bin Diabetikerin. Da weiß ich gar nicht, ob eine Impfung so gut ist.“ Fragen dazu will sie dem Impfarzt stellen.

Laut Deutschem Allergie- und Asthmabund haben Asthmapatienten im Vergleich zu gesunden Bürgern kein erhöhtes Risiko, Nebenwirkungen durch die Impfung zu bekommen. Allerdings gibt es ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-Verlauf. Dies ist ebenso bei Diabetes-Patienten der Fall, weshalb ihnen laut Bundesgesundheitsministerium eine Impfung besonders angeraten ist. Diabetes gilt als Vorerkrankung.

„Ich will andere schützen“

Auch Franziska Schneidewind war lange Zeit skeptisch und ist es noch immer. „Aber jetzt ist meine Angst vor dem Virus größer als die vor der Impfung. Außerdem will ich andere schützen.“ Bisher sei das beruflich nicht nötig gewesen, aber nun tritt sie einen neuen Job an. Schützen will sie auch ihren Vater, der die Impfung ablehnt. „Ich akzeptiere seine Meinung, er meine.“ Überreden will sie ihn nicht. „Da muss er schon von alleine drauf kommen.“

Franziska Schneidewind (31) aus Stralsund fand die Aufklärung bisher nicht überzeugend. „Der eine sagt dies, der andere sagt das. Am Ende weiß ich gar nicht mehr, was ich noch glauben soll.“ Quelle: Kai Lachmann

Eine 24-jährige BWL-Studentin aus Stralsund, die ihren Namen nicht nennen möchte, sagt: „Ich wollte mich bisher nicht impfen lassen, weil ich ein gesunder Mensch bin. Aber ich denke, hier geht es nicht um die Gesundheit der Menschen, sondern um Politik und Profit.“ Empfindet sie es als eine Art Niederlage, dass sie nun in der Schlange steht? „Ganz freiwillig mache ich das nicht. Deshalb habe ich ein ungutes Bauchgefühl.“

„Mir bleibt nichts anderes übrig“

Sie sagt, sie fühle sich gedrängt. „Ohne Impfung weiß ich nicht, ob ich noch zum Sport gehen kann oder in die Vorlesung komme.“ Bisher habe sie sich einfach oft testen lassen. Wenn sie mit ihren Freunden am Abend ausgehen wollte, sei sie zwar beim privaten Vorglühen dabei gewesen. Zogen die anderen los in eine Bar oder einen Club, machte sie sich auf den Heimweg. „Mir bleibt nichts anders übrig, als mich impfen zu lassen, wenn ich meine Freiheit wiederhaben will.“

Von Kai Lachmann